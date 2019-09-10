ru
ua

"Розкішна": Злата Огневич в ефектному вбранні засвітила стрункі ніжки

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Співачка зачарувала мережу чуттєвим кадром

Злата Огневич може похвалитися витонченою фігурою і регулярно захоплює користувачів мережі своїми хвилюючими вигинами і стильними нарядами. Нещодавно співачка розповіла, що домогтися струнких форм і красивої шкіри їй допомогла відмова від кави та шоколаду. Артистка порадувала фанатів новим чуттєвим кадром, на якому приміряла ефектне плаття.

Злата відображена в елегантній сукні-халаті зеленого кольору. Родзинкою вбрання є дуже глибоке декольте, а пікантний розріз спереду дозволяє помилуватися на стрункі ніжки артистки. Виконавиця присіла на стіл і задумливо дивиться на предмети, що лежать на ньому.

Огневич супроводила атмосферне фото рядками з власної пісні:

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

"Ти казав, що будеш кохати,
І дивився в очі так пильно,
Хвилі щастя лилися щоночі,
І долоні ніжно стискав-сильно...
.
Альо вічне не ті, що під сонцем,
Альо вічне не ті, що у зливах,
Ні, не плачу я! Сльози...
Мої сльози тепер - моя Сила"

Підписники поспішили висловити свою думку і залишили Златі багато теплих відгуків, захоплюючись її красою.

  • Злата, ти неймовірна
  • Дуже гарна
  • Злата, ви як завжди чарівна
  • Просто щось )
  • Незрівнянно
  • Розкішна
  • Дуже гарна локація... І тобі личить зелений..як завжди..
  • Красуня!!!
  • Що не вбиває, робить нас сильнішими
  • Дууже стильно!
  • шикарна а ніжки ммм
  • Твоє фото можна порівняти з картиною, справжній шедевр.
  • Дуже сексуальна

Скріншот коментарів (instagram.com/zlata.ognevich)

Раніше ми писали про те, що Злата Огневич приголомшила вражаючою балетною розтяжкою.

"Нереально красиві": Лілія Ребрик підкорила мережу ніжною фотосесією з доньками В бездоганному образі і з новою зачіскою: Кейт Міддлтон разом з чоловіком відвела дітей в школу
Читати всі новини