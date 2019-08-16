"Романтичний настрій": Леся Нікітюк заворожила пляжними фото

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча опинилася на самому півдні України

У дорожньому листі "Le маршрутки" Одеська область, а отже прийшов час неймовірних відео і фото з приголомшливими видами в Instagram телеведучої Лесі Никитюк.

Популярна ведуча тревел-шоу Леся Нікітюк в рамках нового проекту, в якому вона подорожує по Україні на звичному багатьом співвітчизникам транспорті — маршрутці, дісталася до "Перлини біля моря" — Одеси, і вже відправилася на дослідження найзатишніших і улюблених туристами куточків Одеської області.

На недавніх кадрах Леді Ле вирішила поділитися зі своїми підписниками настроєм, який захопив її під час зйомок на пляжі Тузловских лиманів. Знаменитість позувала в променях, що минає сонця, а пориви вітру тремтіли в її волоссі. І не дивлячись на те, що за задумом фотографа було бажання передати романтичність моменту, Леся розбавила пост у блозі гумором.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Такий романтичний настрій, що хочеться процитувати класика :...квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів", - іронічно підписала кадри Никитюк.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники одразу ж крокоментировала жарт кумира і поскаржилися, що вона просто довела їх до сліз:

Ну як так можна ??? На рівному місці доводити людей до сліз .... через сміх

Єдина теорема яку я пам'ятаю зі школи

Так, схоже мені потрібно терміново какулисту, я спочатку прочитала: "...хочеться "поцілувати" класика.."Божеее, Леся, Лесюня, це все твій вплив

Ой яка красотааа

Гарна. Хмельничаночка

Маршрутку відремонтували?

Сильно, до мурашок

Леся, ви як завжди отжигаете

Точена фігурка! Супер!

Ого куди вас занесло !!!

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Варто відзначити, що шанувальникам сподобався і образ телеведучої на фото, базова біла сорочка з короткими рукавами та іменним лого на кишенях і прості чорні велосипедки, прикрашені поясною сумкою Шанель.

До речі, велосипедки вже стали фірмовим знаком Лесі у цій поїздці. Нещодавно в Одесі можна було побачити саме цей трендовий літній елемент гардеробу, який демонструє ідеальні форми телеведучої.

Не менш трендовий образ телеведуча зібрала на зйомки в Херсоні. Там Леся Нікітюк зачаровувала променистою посмішкою і неоновими фарбами в костюмі.

А ще, в своєму гумористичному стилі Леся Нікітюк розвеселила на фото, яке повинна зробити кожна модна "теличка". Локація для фото була обрана теж з гумором.