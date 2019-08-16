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"Романтичний настрій": Леся Нікітюк заворожила пляжними фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.08.2019 - 09:41
"Романтичний настрій": Леся Нікітюк заворожила пляжними фото
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча опинилася на самому півдні України

У дорожньому листі "Le маршрутки" Одеська область, а отже прийшов час неймовірних відео і фото з приголомшливими видами в Instagram телеведучої Лесі Никитюк.

Популярна ведуча тревел-шоу Леся Нікітюк в рамках нового проекту, в якому вона подорожує по Україні на звичному багатьом співвітчизникам транспорті — маршрутці, дісталася до "Перлини біля моря" — Одеси, і вже відправилася на дослідження найзатишніших і улюблених туристами куточків Одеської області.

На недавніх кадрах Леді Ле вирішила поділитися зі своїми підписниками настроєм, який захопив її під час зйомок на пляжі Тузловских лиманів. Знаменитість позувала в променях, що минає сонця, а пориви вітру тремтіли в її волоссі. І не дивлячись на те, що за задумом фотографа було бажання передати романтичність моменту, Леся розбавила пост у блозі гумором.

&quot;Романтичний настрій&quot;: Леся Нікітюк заворожила пляжними фото

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Такий романтичний настрій, що хочеться процитувати класика :...квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів", - іронічно підписала кадри Никитюк.

&quot;Романтичний настрій&quot;: Леся Нікітюк заворожила пляжними фото

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники одразу ж крокоментировала жарт кумира і поскаржилися, що вона просто довела їх до сліз:

  • Ну як так можна ??? На рівному місці доводити людей до сліз .... через сміх
  • Єдина теорема яку я пам'ятаю зі школи
  • Так, схоже мені потрібно терміново какулисту, я спочатку прочитала: "...хочеться "поцілувати" класика.."Божеее, Леся, Лесюня, це все твій вплив
  • Ой яка красотааа
  • Гарна. Хмельничаночка
  • Маршрутку відремонтували?
  • Сильно, до мурашок
  • Леся, ви як завжди отжигаете
  • Точена фігурка! Супер!
  • Ого куди вас занесло !!!

&quot;Романтичний настрій&quot;: Леся Нікітюк заворожила пляжними фотоФото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Варто відзначити, що шанувальникам сподобався і образ телеведучої на фото, базова біла сорочка з короткими рукавами та іменним лого на кишенях і прості чорні велосипедки, прикрашені поясною сумкою Шанель.

До речі, велосипедки вже стали фірмовим знаком Лесі у цій поїздці. Нещодавно в Одесі можна було побачити саме цей трендовий літній елемент гардеробу, який демонструє ідеальні форми телеведучої.

Не менш трендовий образ телеведуча зібрала на зйомки в Херсоні. Там Леся Нікітюк зачаровувала променистою посмішкою і неоновими фарбами в костюмі.

А ще, в своєму гумористичному стилі Леся Нікітюк розвеселила на фото, яке повинна зробити кожна модна "теличка". Локація для фото була обрана теж з гумором.

Блискуча Леся Нікітюк засвітила підтягнутий животик в короткому топі Леся Нікітюк без макіяжу ефектно позувала на сіннику
Новини України Леся Нікітюк
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