"Романтическая комедия": взволнованная Регина Тодоренко загадала желание в день свадьбы

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко находится в волнительном предвкушении свадьбы в Сорренто

Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова должна состояться уже сегодня, 3 июля. Место проведения пышной церемонии – город Сорренто в Италии. Подготовка к торжеству идет полным ходом. И естественно, что жених и невеста волнуются… Также следует отметить, что Тодоренко и Топалов – официально жена и муж. Пара расписалась в конце октября 2018 года. Тогда Регина была беременна, из-за чего звездная пара лишь расписалась и скромно отпраздновала важное событие в кругу родных. Пышной свадьбы не было. Однако телеведущая очень часто отмечала, что ей бы хотелось отпраздновать свадьбу и действительно прочувствовать себя в роли невесты. И вот, мечта Регины наконец сбудется.

На своей instagram-страничке Регина оставила короткое послание многомиллионной армии поклонников, которые также с нетерпением ждут первых фото и видео со свадьбы. Телеведущая призналась, что в день свадьбы очень волнуется. И она хочет, чтобы все прошло хорошо – "как в романтической комедии".

"Нервное напряжение на максимум перед самым важным днем в этом году. Лишь бы все прошло клево, как в романтической комедии)" – лаконично сообщила Тодоренко.

Свой пост телеведущая сопроводила красочным фото на фоне зелени. На Регине – нежное платье пудрового оттенка, платье выполнено в бельевом стиле. Образ довершает большая соломенная шляпка на атласных ленточках. Сама же Регина смотрит куда-то в сторону и широко улыбается.

Романтичная Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Кстати, за день до свадьбы, 2 июля, Тодоренко и Топалов провели праздничный ужин в кругу гостей, приглашенных на свадьбу.

Тодоренко даже записала коротенькое видео, как Влад пытается привлечь внимание гостей перед ужином и благодарит их, что все они нашли время в своих графиках и присоединились к важному событию в жизни музыканта и телеведущей. Соответствующее видео появилось в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Напомним, ранее Топалов растрогал "рассветным" фото Тодоренко из Италии. Музыкант нежно назвал свою любимую "моя любовушка куриная". А в это время Тодоренко стоит спиной к камере на фоне прекрасного итальянского заката.

Примечательно, что ранее Регина сообщила о непростом перелете с сыном. Она впервые отправилась в путешествие одна с ребенком и испытала на все "прелести" перемещения на далекие расстояния с малышом.