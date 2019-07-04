Роковая блондинка: Ким Кардашьян удивила кардинальной сменой образа

Ким Кардашьян, как и ее младшая сестра Кайли, обожает заниматься созданием бьюти-продуктов. В арсенале бренда знаменитой инста-дивы KKW Beauty есть все, что может понадобиться современной женщине: от консилера до хайлайтера для тела. Правда, цены на продукцию весьма высокие, но бывают дни, когда телезвезда и бизнесвумен устраивает грандиозные распродажи. К примеру, как сегодня. Несколько часов назад Ким объявила, что 4 июля на ее сайте стартовали скидки. Чтобы привлечь внимание фолловеров, она выбрала фото из одной из прошлых рекламных кампаний, где предстала в весьма необычном образе.

Блонд к лицу Ким (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким позирует в телесного оттенка кроп-топе и бордовых легинсах, усыпанных блестками. Яркий макияж красотки выполнен в бронзовых тонах, тело переливается влажным сиянием… И самое главное – волосы Ким не привычного темно-каштанового оттенка, а светло-золотистого. Нужно отметить, что блонд весьма к лицу Ким, что и подметили поклонники. Впрочем, данная съемка – не первая, когда Кардашьян примеряет на себя роль блондинки. Но каждый раз после максимум нескольких дней в таком образе она возвращается на родную «темную сторону». Видимо, играют свою роль армянские корни девушки.

Звезда уже не раз примеряла белый оттенок (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кстати о корнях. Знаменитость обожает свою семью, регулярно публикуя архивные снимки. Один из них появился на ее странице совсем недавно. Ким поделилась кадром из детства, где снялась вместе с бабушкой по отцовской линии. Бабушка держит малышку Ким на руках, надевая на нее забавный головной убор с ушами Микки Мауса. «Я и моя Нана! Мама моего отца, Елена Кардашьян была абсолютной лучшей! Она была такой силой! Скучаю по тебе, Нана», – написала 38-летняя звезда.

Ким с бабушкой (фото: instagram.com/kimkardashian)

О своих близких она также не забывает. Милые фото с детьми и романтичные с мужем – одна из самых актуальных тем в публикациях Ким. А пару дней назад она не удержалась от слов любви для своих сестер. Ким показала редкий кадр, где наконец собрались все девушки, и написала, как много они для нее значат.