Как родная: Катя Осадчая покорила естественностью на "домашнем" фото

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая пополняет свой альбом новыми осенними фото

Катя Осадчая продолжает наслаждаться теплой осенью. Как и многие другие украинские знаменитости, несменная телеведущая программы “Светская жизнь” не отказывает себе в удовольствии делать десятки фото и видео на фоне желто-красных деревьев - при этом в свое саду! Ранее телеведущая показала результат очень яркой фотосессии, которая проходила в ботаническом саду в Киеве. Осадчая тогда позировала в воздушном красном платье с длинными рукавами и пышной юбкой. Цвет платья гармонировал с алыми осенними листьями. Поклонники пришли в восторг от фотосессии своей любимицы.

Новый теплый осенний день - и новой фото от Осадчей. На этот раз телеведущая позирует в повседневном домашнем наряде -обычная белая футболка и удобные серые штаны. Кроме того, ведущая “Светской жизни” позирует без макияжа. Зато на фоне небольшого дерева в красных листьях.

“Жовті дерева - у всіх інста світу :) А у вас вже є добірка фото з листям?” - подписала новое фото телеведущая, не забыв также обратиться к поклонникам.

Расслабленная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Конечно же, поклонники телеведущей поспешили оставить комментарии под ее новым фото:

“Красотка Катерина! Как красиво”

“Эта осень как-то особенно красива (или это только у меня)”

“Очень красиво!”

“Жёлтые деревья в инста- это здорово! Мы наконец-то радуемся красоте природы!”

“Ой, ви така мила і ніжна!! Таке відчуття-як "рідна”

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Кстати, Осадчая дома не сидит. Телеведущая продолжает снимать новые выпуски программы, публикуя детали нового дня у себя в разделе “сториз” в сети instagram.

Фото: instagram.com/kosadcha

Ранее Катя Осадчая очаровала осенним фото в венке из желтых листьев. Она позировала в ярко-красном платье-миди.