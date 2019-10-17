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Как родная: Катя Осадчая покорила естественностью на "домашнем" фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.10.2019 - 15:26
Как родная: Катя Осадчая покорила естественностью на "домашнем" фото
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая пополняет свой альбом новыми осенними фото

Катя Осадчая продолжает наслаждаться теплой осенью. Как и многие другие украинские знаменитости, несменная телеведущая программы “Светская жизнь” не отказывает себе в удовольствии делать десятки фото и видео на фоне желто-красных деревьев - при этом в свое саду! Ранее телеведущая показала результат очень яркой фотосессии, которая проходила в ботаническом саду в Киеве. Осадчая тогда позировала в воздушном красном платье с длинными рукавами и пышной юбкой. Цвет платья гармонировал с алыми осенними листьями. Поклонники пришли в восторг от фотосессии своей любимицы.

Новый теплый осенний день - и новой фото от Осадчей. На этот раз телеведущая позирует в повседневном домашнем наряде -обычная белая футболка и удобные серые штаны. Кроме того, ведущая “Светской жизни” позирует без макияжа. Зато на фоне небольшого дерева в красных листьях.

“Жовті дерева - у всіх інста світу :) А у вас вже є добірка фото з листям?” - подписала новое фото телеведущая, не забыв также обратиться к поклонникам.

Как родная: Катя Осадчая покорила естественностью на &quot;домашнем&quot; фото

Расслабленная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Конечно же, поклонники телеведущей поспешили оставить комментарии под ее новым фото:

  • “Красотка Катерина! Как красиво”
  • “Эта осень как-то особенно красива (или это только у меня)”
  • “Очень красиво!”
  • “Жёлтые деревья в инста- это здорово! Мы наконец-то радуемся красоте природы!”
  • “Ой, ви така мила і ніжна!! Таке відчуття-як "рідна”

Как родная: Катя Осадчая покорила естественностью на &quot;домашнем&quot; фото

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Кстати, Осадчая дома не сидит. Телеведущая продолжает снимать новые выпуски программы, публикуя детали нового дня у себя в разделе “сториз” в сети instagram.

Как родная: Катя Осадчая покорила естественностью на &quot;домашнем&quot; фото

Как родная: Катя Осадчая покорила естественностью на &quot;домашнем&quot; фото

Фото: instagram.com/kosadcha

Ранее Катя Осадчая очаровала осенним фото в венке из желтых листьев. Она позировала в ярко-красном платье-миди.

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Новости Украины Катя Осадчаятелеведущая
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