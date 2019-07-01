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С ярким макияжем и на каблуках: Владимир Дантес поразил неожиданным образом


Артист эффектно украсил обложку глянца

Украинский артист и телеведущий, а также муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес на днях отпраздновал юбилей - 28 июня ему исполнилось 30 лет. Любимая супруга трогательно поздравила его в сети, показав также душевное фото. А сам Владимир в честь дня рождения снялся для украинского глянца Pink, а также украсил обложку свежего номера.

Снимок получился очень красочным и дерзким, ведь на нем Дантес запечатлен с ярким макияжем на лице. Он позирует в бассейне на красном надувном матрасе, а на его веках красуются голубые тени. В руках Владимир держит айкос в тон теням. Дополняет неожиданный образ стильно растрепанная прическа и хитрый прищур на камеру.

"@pink_magazine_ua хотели взять интервью у меня, но не знал, что так все далеко зайдет. Результат-обложка!) Внутри еще откровеннее)))))) Уже в продаже!" - прокомментировал именинник.

Фото: Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

На другом кадре блогер позирует лежа на шезлонге - на этот раз он одет в темный костюм и светлую фтуболку, а на ногах у него бежевые туфли на высоком каблуке. Владимир явно не боится эксперементировать и примерять яркие и необычные образы!

Фото: Владимир Дантес (pink.ua)

В фотосессию вошло еще несколько фото в бассейне - как в одежде, так и в одних лишь плавках.

Фото: Владимир Дантес (pink.ua)

Подписчики Дантеса поспешили поделиться своим мнением о таком впечатляющем образе своего кумира.

К слову, отреагировала на него и ведущая Регина Тодоренко - она осталась в полном восторге.

"ОХРЕНЕТЬ! Как ты крут!!!!!" - написала экс-звезда "Орла и Решки".

Скриншот комментариев (instagram.com/vladimirdantes)

Другие пользователи сети с ней вполне согласны.

  • Ооооо мама дорогая!!!!!
  • Вова, ты прекрасен!!! 
  • Типичный пользователь айкос
  • Вова, да ты панк-бунтарь
  • Это лучшее
  • Главное тени под цвет айкоса подобрать 
  • Вова, спасибо за кайф!
  • Это о*еренный образ
  • Бомба!!!
  • Геніально 
  • Надя, тут конкуренция
  • Ай, молодцом! 
  • Ну наконец-то, нормальная обложка
  • В любом образе прекрасен!) Бегу за журналом!
  • Вова ,спасибо! Это была самая веселая и лёгкая съемка. Агонь!!!
  • Аааааа крутой огнищееее
  • Очень красивое фото!!!
  • Пипец как круто 
 

Скриншот комментариев (instagram.com/vladimirdantes)

Напомним, Владимир Дантес и Надя Дорофеева ярко потроллили Потапа.

Ранее Надя Дорофеева и Monatik сплясали босиком на дне рождения общего друга. Дуэт исполнил свой хит "Глубоко" в необычном варианте.

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