З яскравим макіяжем та на підборах: Володимир Дантес вразив несподіваним образом

Український артист і телеведучий, а також чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес днями відсвяткував ювілей - 28 червня йому виповнилося 30 років. Улюблена дружина зворушливо привітала його в мережі, показавши також душевне фото. А сам Володимир в честь дня народження знявся для українського глянцю Pink, а також прикрасив обкладинку свіжого номера.

Знімок вийшов дуже яскравим і зухвалим, адже на ньому Дантес зображений з яскравим макіяжем на обличчі. Він позує в басейні на червоному надувному матраці, а на його повіках красуються блакитні тіні. В руках Володимир тримає айкос в тон тіней. Доповнює несподіваний образ стильно розпатлана зачіска і хитрий прищур на камеру.

"@pink_magazine_ua хотіли взяти інтерв'ю у мене, але не знав, що так все далеко зайде. Результат-обкладинка!) Всередині ще відвертіше)))))) Вже у продажу!" - прокоментував іменинник.

Фото: Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

На іншому кадрі блогер позує лежачи на шезлонгу - на цей раз він одягнений в темний костюм і світлу фтуболку, а на ногах у нього бежеві туфлі на високих підборах. Володимир явно не боїться експериментувати і приміряти яскраві і незвичайні образи!

Фото: Володимир Дантес (pink.ua)

В фотосесію увійшло ще кілька фото в басейні - як в одязі, так і в самих лише плавках.

Фото: Володимир Дантес (pink.ua)

Підписники Дантеса поспішили поділитися своєю думкою про такий вражаючий образ свого кумира.

До речі, відреагувала на нього і ведуча Регіна Тодоренко - вона залишилася в повному захваті.

"ОХРЕНІТИ! Як ти крут!!!!!" - написала екс-зірка "Орла і Решки".

Скріншот коментарів (instagram.com/vladimirdantes)

Інші користувачі мережі з нею цілком згодні.

Ооооо мама дорога!!!!!

Вова, ти прекрасний!!!

Типовий користувач айкос

Вова, та ти панк-бунтар

Це найкраще

Головне тіні під колір айкоса підібрати

Вова, спасибі за кайф!

про Це*еренный образ

Бомба!!!

Геніально

Надя, тут конкуренція

Ай, молодець!

Ну нарешті, нормальна обкладинка

В будь-якому образі прекрасний!) Біжу за журналом!

Вова ,спасибі! Це була сама весела і легка зйомкаАгонь!!!

Аааааа крутий огнищееее

Дуже гарне фото!!!

Пипец як круто

Скріншот коментарів (instagram.com/vladimirdantes)

Нагадаємо, Володимир Дантес і Надя Дорофєєва яскраво потроллили Потапа.

Раніше Надя Дорофєєва та Monatik станцювали босоніж на дні народження спільного друга. Дует виконав свій хіт "Глибоко" в незвичайному варіанті.