В ярких лосинах и топе: Леся Никитюк похвасталась точеной фигурой на съемках

Леся Никитюк не дает своим фанам расслабиться - то публикует жаркие фото в купальнике с отдыха в Египте, а недавно и вовсе взбудоражила сеть пикантным кадром из новой провокационной фотосессии, на котором позирует в микро-стрингах. Телеведущая является обладательницей стройной фигуры и точеных форм, которые не стесняется демонстрировать.

Так, на съемках программы Хто зверху Леди Ле появилась в ярком и смелом образе. На артистке были светлые лосины с золотисто-черным узором, короткий синий топ, оверсайз пиджак и белые ботильоны на каблуке. Дерзкий лук подчеркнул упругий пресс Никитюк, а также ее длинные стройные ножки.

На опубликованном в Instagram видео Леся сначала стоит спиной к камере, после чего подпрыгивает и эффектно разворачивается, а ее длинные светлые волосы при этом красиво разлетаются на ветру.

Видео: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Хто Зверху снимаем 10й сезон) всех ведущих пережила, а Притулу виживу, а потім переживу. Кого б з зірок хотіли б бачити на шоу? Пишіть в коментах", - рассказала о своей работе теледива.

Подписчики принялись высказывать свои пожелания, кого бы следовало пригласить в шоу, не забывая одаривать Никитюк комплиментами.

Лєся-принцеса воїн

Ты Всё равно лучшая

Виталий Козловский

Винника

Грация пантеры, взгляд орлицы, впрочем как всегда

Андрія Шевченка

Віталія Козловського!)

Леся, задари прикід

Тину Кароль

Усіка давай

Леся ти прекрасна я обожнюю тебе та твою творчість!!!

Пана Зеленского

Я думаю що Притула і Леся найкращий тандем цього шоу

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк вместе с племянницей появились на показе дизайнера Андре Тана.