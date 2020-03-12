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В яскравих лосинах і топі: Леся Нікітюк похвалилася витонченою фігурою на зйомках

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Ведуча підкорила ефектним луком на зйомках шоу Хто зверху

Леся Нікітюк не дає своїм фанам розслабитися - то публікує жаркі фото в купальнику з відпочинку у Єгипті, а нещодавно і зовсім розбурхала мережу пікантним кадром з нової провокаційній фотосесії, на якому позує в мікро-стрінгах. Телеведуча є власницею стрункої фігури і точених форм, які не соромиться демонструвати.

Так, на зйомках програми Хто зверху Леді Ле з'явилася в яскравому і сміливому образі. На артистці були світлі лосини з золотисто-чорним візерунком, короткий синій топ, оверсайз піджак і білі ботильйони на підборах. Зухвалий лук підкреслив пружний прес Нікітюк, а також її довгі стрункі ніжки.

На опублікованому в Instagram відео Леся спочатку стоїть спиною до камери, після чого підстрибує і ефектно розгортається, а її довге світле волосся при цьому красиво розлітається на вітрі.

Відео: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Хто Зверху знімаємо 10й сезон) всіх ведучих пережила, а Притулу виживу, а потім переживу. Кого б з зірок хотіли б бачіті на шоу? Пишіть в коментах", - розповіла про свою роботу теледіва.

Підписники почали висловлювати свої побажання, кого слід було б запросити в шоу, не забуваючи обдаровувати Нікітюк компліментами.

  • Лєся-принцеса воїн
  • Ти Все одно найкраща
  • Віталій Козловський
  • Винника
  • Грація пантери, погляд орлиці, втім як завжди
  • Андрея Шевченка
  • Віталія Козловського!)
  • Леся, задаруй прикід
  • Тіну Кароль
  • Усіка давай
  • Леся ти прекрасна я обожнюю тебе та твою творчість!!!
  • Пана Зеленського
  • Я думаю що Притула і Леся найкращий тандем цього шоу

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк разом з племінницею з'явилися на показі дизайнера Андре Тана.

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