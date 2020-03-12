В яскравих лосинах і топі: Леся Нікітюк похвалилася витонченою фігурою на зйомках

Леся Нікітюк не дає своїм фанам розслабитися - то публікує жаркі фото в купальнику з відпочинку у Єгипті, а нещодавно і зовсім розбурхала мережу пікантним кадром з нової провокаційній фотосесії, на якому позує в мікро-стрінгах. Телеведуча є власницею стрункої фігури і точених форм, які не соромиться демонструвати.

Так, на зйомках програми Хто зверху Леді Ле з'явилася в яскравому і сміливому образі. На артистці були світлі лосини з золотисто-чорним візерунком, короткий синій топ, оверсайз піджак і білі ботильйони на підборах. Зухвалий лук підкреслив пружний прес Нікітюк, а також її довгі стрункі ніжки.

На опублікованому в Instagram відео Леся спочатку стоїть спиною до камери, після чого підстрибує і ефектно розгортається, а її довге світле волосся при цьому красиво розлітається на вітрі.

Відео: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Хто Зверху знімаємо 10й сезон) всіх ведучих пережила, а Притулу виживу, а потім переживу. Кого б з зірок хотіли б бачіті на шоу? Пишіть в коментах", - розповіла про свою роботу теледіва.

Підписники почали висловлювати свої побажання, кого слід було б запросити в шоу, не забуваючи обдаровувати Нікітюк компліментами.

Лєся-принцеса воїн

Ти Все одно найкраща

Віталій Козловський

Винника

Грація пантери, погляд орлиці, втім як завжди

Андрея Шевченка

Віталія Козловського!)

Леся, задаруй прикід

Тіну Кароль

Усіка давай

Леся ти прекрасна я обожнюю тебе та твою творчість!!!

Пана Зеленського

Я думаю що Притула і Леся найкращий тандем цього шоу

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк разом з племінницею з'явилися на показі дизайнера Андре Тана.