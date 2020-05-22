Яркие красоточки: Оля Полякова вызвала восторг в сети стильной фотосессией с дочками Машей и Алисой

Полякова с дочками похвасталась яркими платьями
Оля Полякова в период домашней самоизоляции с семье решила быть максимально открытой перед своей многотысячной армией фолловеров. Украинская “Королева ночи” перешла на формат прямых эфиров, во время которых готовила, тренировалась, развлекалась и общалась с коллегами по шоу-бизу. Конечно же, за этот период в соцсетях Оли практически перестали появляться глянцевые фото и видео, за чем поклонники также успели соскучиться. Специально ко Дню вышиванки, который отмечали 21 мая, Полякова побаловала подписчиков. Певица с дочками организовала яркий фотосет, чем вызвала восторг в сети!
В честь Дня вышиванки Полякова также решила похвастаться стильной новинкой с богатым орнаментом. Вместе со своей звездной мамой в роскошных платьях также красовались ее дочки — 8-летняя Алиса и 15-летняя Маша.
Большая семья позирует босиком, с распущенными волосами и без косметики. Полякова выбрала платье-вышиванку с кислотной салатовой вышивкой на сером фоне. Маша Полякова также выбрала максимально яркое платье — с розовой вышивкой на белом. А вот Алиса красуется в платье с крупными разноцветными цветами.
Фото: instagram.com/polyakovamusic
Поклонники Поляковой пришли в восторг от серии новых фото:
Напомним, ранее дочь Оли Поляковой в купальнике похвасталась вечерним релаксом в бассейне.
Автор: Юля Петрова