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Яскраві красоточки: Оля Полякова викликала захоплення в мережі стильною фотосесією з доньками Машею і Алісою

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Полякова з доньками похвалилася яскравими сукнями

Оля Полякова у період домашньої самоізоляції з сім'ї вирішила бути максимально відкритою перед багатотисячною армією фоловерів. Українська "Королева ночі" перейшла на формат прямих ефірів, під час яких готувала, тренувалася, розважалася і спілкувалася з колегами по шоу-бізу. Звичайно ж, за цей період в соцмережах Олі практично перестали з'являтися глянцеві фото і відео, за що шанувальники також встигли скучити. Спеціально до Дня вишиванки, який відзначали 21 травня, Полякова побалувала підписників. Співачка з доньками організувала яскравий фотосет, чим викликала захват у мережі!

В честь Дня вишиванки Полякова також вирішила похвалитися стильноюновинкою з багатим орнаментом. Разом зі своєю зірковою мамою в розкішних сукнях також красувалися її дочки — 8-річна Аліса і 15-річна Маша.

Велика родина позує босоніж, з розпущеним волоссям і без косметики. Полякова вибрала сукню-вишиванку з кислотною салатовою вишивкою на сірому тлі. Маша Полякова також вибрала максимально яскраве плаття — з рожевою вишивкою на білому. А от Аліса красується в сукні з великими різнокольоровими квітами.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

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Шанувальники Полякової прийшли в захват від серії нових фото:

  • Як завжди Олечка... і ти і Доньки твої - Супер!! Так тримати!!
  • Дуже красиво!
  • Круто, дуже сумую за вами
  • Круті вишиванки! Сучасні!
  • Оленька, який family look! спасибі
  • Красуні!Нарешті то я вже подумала що ти Оля сьогодні у вишиванці і не появишся)
  • Яскраві красоточки, здоров'я вам
  • Олічка, ти з дівчатами ПРОСТО СУПЕРОВІ КРАСУНІ
  • Як же мені подобається ваша Аліса
  • Добрий день ОлечкаЗі святом Вас і Вашу родину. Виглядаєте прекрасно

Нагадаємо, раніше дочка Олі Полякової в купальнику похвалилася вечірнім релаксом в басейні.

Автор: Юля Петрова

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