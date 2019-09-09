"Риск получить по лицу": MARUV откровенно рассказала о непростой школе жизни (видео)

Танцы со звездами 2019, как всегда, удивляют. Результат третьего эфира, который отгремел 8 сентября, не оставил равнодушных. Проект покинула еще одна пара - Серега и Аделина Дели! Певец и его партнерша получили от членов жюри 20 баллов, что вывело их на 8-ю позицию. Однако зрители распорядились судьбой пары по-другому!

Зато на паркете остались очевидные фавориты Танцы со звездами 2019, за которыми с интересом наблюдают с первого эфира. И среди фаворитов - пара MARUV и JAY. Во время третьего эфира они представили чувственный Контемпорари.

Как обычно, перед танцем зрителям шоу показывают видео-дневники звездных участников, в которых они рассказывают об интересных моментах своей жизни. MARUV (Анна Корсун) рассказала, как начиналась ее вокальная карьера. Выяснилось, что начинала Анна со стрипклубов и караоке-баров. При этом в последних было весьма опасно работать!

“Украина для меня - это музыка и места, в которых я росла как артистка! Павлоград - город, в котором я родилась и пошла в музыкальную школу. Когда я переехала в Харьков, то там я начала более серьезно заниматься музыкой. Стриптиз-бар певицей - это была моя первая вокальная работа, шоб вы понимали! Через некоторое время я уже нашла себе работу в караоке. Самая ужасная работа в моей жизни. Если в стрип-баре есть охрана, то в караоке охраны нет. И когда приходят бухие посетители, очень большой риск получить и по лицу”, - делится певица.

Однако о том периоде жизни она не жалеет. И даже отмечает, что написала тогла лучшие пенси.

“И это очень классная школа жизни была и период, когда я, наверное, написала одни из самых своих лучших песен”, - подытожила MARUV.

MARUV и JAY – Контемпорари – Танцы со звездами 2019

Напомним, что во время третьего эфира Танцы со звездами 2019 MARUV и JAY получили 24 балла. Однако не обошлось без критики. Франциско Гомес подчеркнул, что в танце было мало техники. И что подобный номер вполне подошел бы для одного из выступлений MARUV, однако он не подходит для танцевального проекта, где нужно раскрыться.

Как результат, пара MARUV и JAY от эфира к эфиру опускаются ниже в таблице результатов голосования членов жюри.

MARUV и JAY, результаты судейского голосования:

1 эфир (25 агуста) - третье место, 25 баллов;

2 эфир (1 сентября) - пятое место, 26 баллов;

3 эфир (8 сентября) - шестое место, 24 балла.

Напомним, ранее MARUV порадовала редким фото с мужем Александром. Не забыла певица и новый сценический образ показать.

Также ранее MARUV разгорячила публику образом секси-полицейской. Певица поделилась серией фото с очередного концерта. На них она позирует со своей командой в вызывающих алых нарядах. При этом на Корсун - полицейская фуражка.