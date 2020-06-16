Решила попробовать: Ирина Билык рассекретила свою новую диету

Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Певица попросила у поклонников совета об интервальном голодании

Украинская певица Ирина Билык старается поддерживать хорошую форму, чтобы, как она шутит, "влазить в концертные наряды". Вероятно, на карантине она слегка набрала, так как 50-летняя исполнительница призналась, что решила попробовать новую диету.

Артистка опубликовала в Instagram нежный кадр, на котором она запечатлена в облаке полупрозрачного тюля розового цвета, так что видно лишь ее лицо и руку, при этом глаза у нее закрыты. Ирина отметила, что решила испробовать на себе популярное нынче интервальное голодание и попросила фанов поделиться впечатлениями об этой системе питания.

"Решила попробовать новую диету, всем известную 16/8. Кто-то из вас уже пробовал её? Плюсы - минусы? Довольны ли результатом?" - написала Билык.

Ирина Билык поделилась секретом похудения (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Подписчики принялись активно комментировать публикацию артистки - некоторые заявили, что у нее и так прекрасная фигура и ей не нужны диеты, другие же принялись рассказывать о своем опыте.

Почему-то думают, что это тяжело и невозможно, но оказалось - возможно всё.

Единственное, я бы посоветовала сдать анализы на инсулиновую резистентность и всё. Чтобы диабет исключить. Я рада, что и моя Ирочка в теме

Зачем, вам не нужна диета, мы Вас любим такой какая Вы есть

Мне вообще не понравилась.

Дуже ефективно, але дефіцит калорій також обов'язково враховувати!!!( інакше, за час ,який ви виділяєте на харчування можна "перебрати " калораж і ефекту з цього не буде ніякого)

Заем вам диета? Вы сейчас в прекрасной форме...

Красивая женщина.

Я не похудела, но ем все , что хочу!!! Конфеты, хлеб, картошку, бутерброды и не набираю.

Разок в неделю можно

Это не диета. Это образ жизни.Особенно кому хорошо за 40

Не пробувала взагалі дієти, але це фото неймовірно гарне

Скриншот комментариев

Ранее Ирина Билык вызвала фурор редким фото с двумя сыновьями сразу.

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Автор: Марина Настевич