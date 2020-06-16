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Решила попробовать: Ирина Билык рассекретила свою новую диету

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.06.2020 - 12:33
Решила попробовать: Ирина Билык рассекретила свою новую диету
Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Певица попросила у поклонников совета об интервальном голодании

Украинская певица Ирина Билык старается поддерживать хорошую форму, чтобы, как она шутит, "влазить в концертные наряды". Вероятно, на карантине она слегка набрала, так как 50-летняя исполнительница призналась, что решила попробовать новую диету.

Артистка опубликовала в Instagram нежный кадр, на котором она запечатлена в облаке полупрозрачного тюля розового цвета, так что видно лишь ее лицо и руку, при этом глаза у нее закрыты. Ирина отметила, что решила испробовать на себе популярное нынче интервальное голодание и попросила фанов поделиться впечатлениями об этой системе питания.

"Решила попробовать новую диету, всем известную 16/8. Кто-то из вас уже пробовал её? Плюсы - минусы? Довольны ли результатом?" - написала Билык.

Решила попробовать: Ирина Билык рассекретила свою новую диету

Ирина Билык поделилась секретом похудения (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Подписчики принялись активно комментировать публикацию артистки - некоторые заявили, что у нее и так прекрасная фигура и ей не нужны диеты, другие же принялись рассказывать о своем опыте.

  • Почему-то думают, что это тяжело и невозможно, но оказалось - возможно всё.
  • Единственное, я бы посоветовала сдать анализы на инсулиновую резистентность и всё. Чтобы диабет исключить. Я рада, что и моя Ирочка в теме
  • Зачем, вам не нужна диета, мы Вас любим такой какая Вы есть
  • Мне вообще не понравилась.
  • Дуже ефективно, але дефіцит калорій також обов'язково враховувати!!!( інакше, за час ,який ви виділяєте на харчування можна "перебрати " калораж і ефекту з цього не буде ніякого)
  • Заем вам диета? Вы сейчас в прекрасной форме...
  • Красивая женщина.
  • Я не похудела, но ем все , что хочу!!! Конфеты, хлеб, картошку, бутерброды и не набираю.
  • Разок в неделю можно
  • Это не диета. Это образ жизни.Особенно кому хорошо за 40
  • Не пробувала взагалі дієти, але це фото неймовірно гарне

Решила попробовать: Ирина Билык рассекретила свою новую диету

Скриншот комментариев

Ранее Ирина Билык вызвала фурор редким фото с двумя сыновьями сразу.

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Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины Ирина Билык
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