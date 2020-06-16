Решила попробовать: Ирина Билык рассекретила свою новую диету

Певица попросила у поклонников совета об интервальном голодании
Украинская певица Ирина Билык старается поддерживать хорошую форму, чтобы, как она шутит, "влазить в концертные наряды". Вероятно, на карантине она слегка набрала, так как 50-летняя исполнительница призналась, что решила попробовать новую диету.
Артистка опубликовала в Instagram нежный кадр, на котором она запечатлена в облаке полупрозрачного тюля розового цвета, так что видно лишь ее лицо и руку, при этом глаза у нее закрыты. Ирина отметила, что решила испробовать на себе популярное нынче интервальное голодание и попросила фанов поделиться впечатлениями об этой системе питания.
"Решила попробовать новую диету, всем известную 16/8. Кто-то из вас уже пробовал её? Плюсы - минусы? Довольны ли результатом?" - написала Билык.
Ирина Билык поделилась секретом похудения (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Подписчики принялись активно комментировать публикацию артистки - некоторые заявили, что у нее и так прекрасная фигура и ей не нужны диеты, другие же принялись рассказывать о своем опыте.
Скриншот комментариев
Ранее Ирина Билык вызвала фурор редким фото с двумя сыновьями сразу.
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Автор: Марина Настевич