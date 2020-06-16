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Вирішила спробувати: Ірина Білик розсекретила свою нову дієту

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.06.2020 - 12:33
Вирішила спробувати: Ірина Білик розсекретила свою нову дієту
Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Співачка попросила у шанувальників поради про інтервальне голодування

Українська співачка Ірина Білик намагається підтримувати гарну форму, щоб, як вона жартує, "влазити в концертні вбрання". Ймовірно, на карантині вона злегка набрала, так як 50-річна виконавиця зізналася, що вирішила спробувати нову дієту.

Артистка опублікувала в Instagram ніжний кадр, на якому вона зображена в хмарі напівпрозорого тюлю рожевого кольору, так що видно лише її обличчя і руку, при цьому очі в неї заплющені. Ірина зазначила, що вирішила випробувати на собі популярне нині інтервальне голодування і попросила фанів поділитися враженнями про цю систему харчування.

"Вирішила спробувати нову дієту, всім відому 16/8. Хто з вас пробував її? Плюси - мінуси? Задоволені результатом?" - написала Білик.

Вирішила спробувати: Ірина Білик розсекретила свою нову дієту

Ірина Білик поділилася секретом схуднення (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Підписники почали активно коментувати публікацію артистки - деякі заявили, що у неї і так прекрасна фігура і їй не потрібні дієти, інші ж почали розповідати про свій досвід.

  • Чомусь думають, що це важко і неможливо, але виявилося - можливо все.
  • Єдине, я б порадила здати аналізи на інсулінову резистентність і все. Щоб діабет виключити. Я рада, що і моя Ірочка в темі
  • Навіщо, вам не потрібна дієта, ми любимо Вас такий, яка Ви є
  • Мені взагалі не сподобалася.
  • Дуже ефективно, але дефіцит калорій також обов'язково враховувати!!!( інакше, за час ,який ви виділяєте на харчування можна "перебрати" калораж і ефекту з цього не буде ніякого)
  • Позику вам дієта? Ви зараз в прекрасній формі...
  • Красива жінка.
  • Я не схудла, але їм все , що хочу!!! Цукерки, хліб, картоплю, бутерброди і не набираю.
  • Раз в тиждень можна
  • Це не дієта. Це спосіб життя.Особливо кому добре за 40
  • Не пробувала взагалі дієти, але це фото неймовірно гарне

Вирішила спробувати: Ірина Білик розсекретила свою нову дієту

Скріншот коментарів

Раніше Ірина Білик викликала фурор рідкісним фото з двома синами відразу.

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Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Ірина Білик
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