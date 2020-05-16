Какие красивые! Ирина Билык вызвала фурор редким фото с двумя сыновьями сразу

Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Певица показала любимых мальчиков

Ирина Билык – счастливая мама двух сыновей – Глеба и Табриза. Второго мальчика певице родила суррогатная мать, и это решение далось ей непросто. Его отцом стал российский фотограф и режиссер Аслан Ахмадов. Артистка обожает своих сыновей, но иногда ей приходиться быть строгой. Табриз уже успел проявить свой характер и даже иногда не слушается Ирину, а вот у супруга звезды и отца мальчика – характер покладистый. Старший, Глеб, живет отдельно вместе с девушкой. Ирине удалось собрать вместе своих сыновей и показать теплое семейное фото.

В кадре: Глеб со своей возлюбленной и счастливая Ирина в солнечных очках на пол-лица с маленьким Табризом.

Поклонники певицы пришли в восторг от редкого семейного фото, на котором запечатлены оба сына сразу. Они отметили, что на снимке не хватает только мужа звезды.

Ирина Билык с сыновьями Табризом и Глебом, а также его невестой (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Какой красивый малыш

Ирочка, Счастья Вашей семье!

Какие вы все классные

Быстрее бы Аслан прилетел! Фото супер

Прекрасная семья! Всего вам самого хорошего

Какие все красивые

Классные!

Скриншот комментариев

К слову, Ирина признается, что ее старший сын Глеб вырос замечательным молодым человеком , которым она гордится. Единственное, что ее огорчило – тату на теле юноши, но у его избранницы их гораздо больше. Кандидатуру будущей невестки певица одобрила и готова планировать свадьбу.

Ранее Ирина Билык сделала признание о своем бывшем муже – шоумене Дмитрии Коляденко. Темпераментная пара бурно выясняла отношения, а ревность и рукоприкладство артиста привели брак к краху.

Автор: Аня Бойчук