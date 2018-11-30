Рэп-манифест: новый клип от звездной воспитательницы из Барышевки

Видео: YouTube/alyona alyona

Новая звезда украинского хип-хопа Alyona Alyona, которая только недавно выпустила видео на песню "Голови", представила новое творение - клип "Відчиняй".

"Я писала этот текст с мыслью о новом поколении, категорически отличном от советского. Мы взрослые, мы творческие, мы креативные. Мы хотим вносить в этот мир свои идеи, творить историю по своему сценарию и развивать культуру страны в новом русле. Этот трек – это призыв. Почувствуйте нас, поймите и примите наш выбор того, кем быть, как выглядеть, как жить и чем заниматься", - комментирует трек Alyona Alyona.

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Под мощный трэп-бит с глубокими басами Alyona Alyona в компании киевской молодежи и колоритных жителей родной Барышевки убедительно читает о силе своего намерения: "Нове покоління відкриває свій чарт. Море по коліно і зухвалий стріт-арт".

"Съемки клипа прошли в два этапа - барышевский и столичный. В моем поселке я собирала людей на трех локациях. Приобщали обычных знакомых, коллег, друзей с детьми. Я просила их просто быть собой и надевать то, в чем им комфортно. На последнюю локацию к нам случайно присоединились пара местных пацанов, с пивком. Они сделали наш день! В столице мы собирали совершенно разную молодежь, которая творчески самовыражается. Все они крутые и отличные между собой. То, что объединяет этих людей в остальных и стало основным посылом этого видео", - говорит исполнительница, которую уже успели окрестить "главной надеждой украинского рэпа".

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Напомним, ранее воспитательница из Киевской области взорвала сеть своими "рыбками".

Видео: РБК-Украина