"Крутіша за Нікі Мінаж": українська реп-зірка вразила мережу новим кліпом

Відео: YouTube/alyona alyona

Після того, як українська реп-виконавиця і за сумісництвом вихователька у дитячому садку Alyona Alyona випустила просто фантастичний кліп на пісню "Рибки", який відразу розбурхав соцмережі, дівчина презентувала новий кліп під назвою "Голови".

На відео молода співачка біжить по парку в спортивному костюмі і чітко читає реп.

"Там люди хитають голови, думки будуть голими", - співає Alyona Alyona.

Скріншот

Варто зазначити, що за недовгий проміжок часу у дівчини з'явилося чимало шанувальників. Ось і новий кліп артистки підкорив українців.

"У неї флоу яскравіше, ніж у більшості реперів нової школи", - прокоментував реліз один з користувачів.

"Мені це так подобається! Українська Нікі Мінаж! Навіть крутіша", - зазначила ще одна фанатка.

Нагадаємо, що дебютний трек Alyona Alyona всього за добу набрав більше 50 тис. переглядів. Пізніше артистка випустила кліп на першу пісню, який був знятий, як кажуть у мережі, в стилі "Спокійної ночі, малята" на кислоті".

Відео: РБК-Україна