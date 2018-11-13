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"Крутіша за Нікі Мінаж": українська реп-зірка вразила мережу новим кліпом

Lite » Зірки 13.11.2018 - 21:15

Відео: YouTube/alyona alyona

Після того, як українська реп-виконавиця і за сумісництвом вихователька у дитячому садку Alyona Alyona випустила просто фантастичний кліп на пісню "Рибки", який відразу розбурхав соцмережі, дівчина презентувала новий кліп під назвою "Голови".

На відео молода співачка біжить по парку в спортивному костюмі і чітко читає реп.

"Там люди хитають голови, думки будуть голими", - співає Alyona Alyona.

&quot;Крутіша за Нікі Мінаж&quot;: українська реп-зірка вразила мережу новим кліпом

Скріншот

Варто зазначити, що за недовгий проміжок часу у дівчини з'явилося чимало шанувальників. Ось і новий кліп артистки підкорив українців.

"У неї флоу яскравіше, ніж у більшості реперів нової школи", - прокоментував реліз один з користувачів.

"Мені це так подобається! Українська Нікі Мінаж! Навіть крутіша", - зазначила ще одна фанатка.

Нагадаємо, що дебютний трек Alyona Alyona всього за добу набрав більше 50 тис. переглядів. Пізніше артистка випустила кліп на першу пісню, який був знятий, як кажуть у мережі, в стилі "Спокійної ночі, малята" на кислоті".

Відео: РБК-Україна

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