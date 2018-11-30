Реп-маніфест: новий кліп від зіркової виховательки з Баришівки

Відео: YouTube/alyona alyona

Нова зірка українського хіп-хопу Alyona Alyona, яка лише нещодавно випустила відео на пісню "Голови", презентувала нове творіння - кліп "Відчиняй".

"Я писала цей текст з думкою про нове покоління, що категорично відмінне від радянського. Ми дорослі, ми творчі, ми креативні. Ми хочемо вносити в цей світ свої ідеї, творити історію за своїм сценарієм та розвивати культуру країни в новому руслі. Цей трек – це заклик. Відчуйте нас, зрозумійте та прийміть наш вибір того, ким бути, як виглядати, як жити та чим займатися", - коментує трек Alyona Alyona.

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Під потужний треп-біт із глибокими басами Alyona Alyona в компанії київської молоді та колоритних жителів рідної Баришівки переконливо читає про силу свого наміру: "Нове покоління відкриває свій чарт. Море по коліно і зухвалий стріт-арт".

"Зйомки кліпу пройшли в два етапи - баришівський та столичний. В моєму селищі я збирала людей на трьох локаціях. Долучали звичайних знайомих, колег, друзів з дітьми. Я просила їх просто бути собою та вдягати те, в чому їм комфортно. На останню локацію до нас випадково приєдналися пара місцевих пацанів, з пивком. Вони зробили наш день! В столиці ми збирали абсолютно різну молодь, яка творчо самовиражається. Всі вони круті і відмінні між собою. Те, що об'єднує цих людей в решті й стало основним посилом цього відео", - говорить виконавиця, яку вже встигли охрестити "головною надією українського репу".

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Нагадаємо, раніше вихователька з Київської області порвала мережу своїми "рибками".

Відео: РБК-Україна