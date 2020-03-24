Релити Від пацанки до панянки 4 попрощалось с самой ленивой участницей

Фото: Новый канал

В нежелании прилагать усилия преподаватели Школы леди обвинили Алину #Двезвезды Шевченко

21-летняя «пацанка» из Вышгорода пришла на реалити Нового канала Від пацанки до панянки-4, чтобы по окончании его создать счастливую любящую семью. Девушка – самая старшая из пяти детей в семье, поэтому родители часто перекладывали на нее ответственность и били за любые прегрешения. От суровой реальности Алина сбежала в фантазийный мир и окружила себя алкозависимыми, ведь именно такие «друзья» позволяли ей чувствовать себя нормальной. В Школе леди «пацанка» планировала избавиться от зависимостей, повзрослеть, чтобы потом выйти замуж за своего парня и родить ему детей.

Однако шесть недель на «Від пацанки до панянки» показали, что кроме хотения, Алина #Двезвезды Шевченко больше ничего делать не планировала.

– На каждом испытании она искала себе оправдания, – говорит директор Школы леди Татьяна Мокриди. – И все время непрерывно продолжала жаловаться и плакаться. К сожалению, Алина до сих пор остается той маленькой девочкой, которую надо вести за руку и все за нее делать. Она не хочет работать над собой и тратит не только свое, но и наше время. Надеемся, что такое решение станет толчком для ее движения вперед.

Все претензии преподаватели откровенно высказали ученице на финале шестой недели и дали последний шанс объяснить, почему она заслуживает остаться на проекте. Но и в этом случае Алина #Двезвезды решила не прилагать лишних усилий.

– Мысли рассеялись, и я забыла слова, – объясняет она. – В голове не было ничего. Пустота. Но и пусть... Мне все равно. Что есть – то есть. Я хочу домой.

– Алина могла попросить дать ей последний шанс, – удивляется действиям уже бывшей одноклассницы Катя #Канарейка Устинова. – Могла пообещать, что исправится. Вместо этого она бормотала что-то непонятное.

За более чем месяц Алине #Двезвезды Шевченко не удалось подружиться с «пацанками». Поэтому особой грусти от того, что она должна покинуть реалити Нового канала, девушки не испытывали.

Как сложится жизнь Алины вне проекта, узнаете в финале «Від пацанки до панянки». А новые выпуски реалити – по понедельникам в 19:00 на Новом канале!