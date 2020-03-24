Релити Від пацанки до панянки 4 попрощалося з найбільш ледачою учасницею

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У небажанні докладати зусиль викладачі Школи леді звинуватили Аліну #Двєзвєзди Шевченко

21-річна «пацанка» з Вишгорода прийшла на реаліті Нового каналу Від пацанки до панянки-4, щоб по закінченні його створити щасливу люблячу сім'ю.Дівчина – найстарша з п'яти дітей у родині, тож батьки часто перекладали на неї відповідальність і били за будь-які погрішності. Від суворої реальності Аліна втекла у фантазійний світ та оточила себе алкозалежними, бо саме такі «друзі» дозволяли їй почуватися нормальною. У Школі леді «пацанка» планувала позбутися залежностей, подорослішати, аби потім одружитися зі своїм хлопцем і народити йому дітей.

Однак шість тижнів на «Від пацанки до панянки» показали, що, окрім хотіння, Аліна #Двєзвєзди Шевченко більше нічого робити не планувала.

– На кожному випробуванні вона шукала собі виправдання, – каже директор Школи леді Тетяна Мокріді. – І весь час безперервно, продовжувала жалітися та плакатися. На жаль, Аліна й до сьогодні залишається тією маленькою дівчинкою, яку треба вести за руку і все за неї робити. Вона не бажає працювати над собою і гає не лише свій, а й нас час. Сподіваємося, що таке рішення стане поштовхом для її руху вперед.

Усі претензії викладачі відверто висловили учениці на фіналі шостого тижня і дали останній шанс пояснити, чому вона заслуговує залишитися на проекті. Але і в цьому випадку Аліна #Двєзвєзди вирішила не докладати надмірних зусиль.

– Думки розсіялися, і я забула слова, – пояснює вона. – В голові не було нічого. Пустота. Але нехай... Мені байдуже. Що є – то є. Я хочу додому.

– Аліна могла попросити дати їй останній шанс, – не розуміє дій уже колишньої однокласниці Катя #Канарейка Устинова. – Могла пообіцяти, що виправиться. Натомість вона бурмотіла щось незрозуміле.

За більше як місяць Аліні #Двєзвєзди Шевченко не вдалося подружитися з «пацанками». Тож особливого суму від того, що вона має залишити реаліті Нового каналу, дівчата не відчували.

Як складеться життя Аліни поза проектом, дізнаєтеся у фіналі «Від пацанки до панянки». А нові випуски реаліті – щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!