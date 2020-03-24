ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Релити Від пацанки до панянки 4 попрощалося з найбільш ледачою учасницею

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.03.2020 - 12:34
Релити Від пацанки до панянки 4 попрощалося з найбільш ледачою учасницею
Фото: Новий канал

У небажанні докладати зусиль викладачі Школи леді звинуватили Аліну #Двєзвєзди Шевченко

21-річна «пацанка» з Вишгорода прийшла на реаліті Нового каналу Від пацанки до панянки-4, щоб по закінченні його створити щасливу люблячу сім'ю.Дівчина – найстарша з п'яти дітей у родині, тож батьки часто перекладали на неї відповідальність і били за будь-які погрішності. Від суворої реальності Аліна втекла у фантазійний світ та оточила себе алкозалежними, бо саме такі «друзі» дозволяли їй почуватися нормальною. У Школі леді «пацанка» планувала позбутися залежностей, подорослішати, аби потім одружитися зі своїм хлопцем і народити йому дітей.

Однак шість тижнів на «Від пацанки до панянки» показали, що, окрім хотіння, Аліна #Двєзвєзди Шевченко більше нічого робити не планувала.

Релити Від пацанки до панянки 4 попрощалося з найбільш ледачою учасницею

– На кожному випробуванні вона шукала собі виправдання, – каже директор Школи леді Тетяна Мокріді. – І весь час безперервно, продовжувала жалітися та плакатися. На жаль, Аліна й до сьогодні залишається тією маленькою дівчинкою, яку треба вести за руку і все за неї робити. Вона не бажає працювати над собою і гає не лише свій, а й нас час. Сподіваємося, що таке рішення стане поштовхом для її руху вперед.

Усі претензії викладачі відверто висловили учениці на фіналі шостого тижня і дали останній шанс пояснити, чому вона заслуговує залишитися на проекті. Але і в цьому випадку Аліна #Двєзвєзди вирішила не докладати надмірних зусиль.

Релити Від пацанки до панянки 4 попрощалося з найбільш ледачою учасницею

– Думки розсіялися, і я забула слова, – пояснює вона. – В голові не було нічого. Пустота. Але нехай... Мені байдуже. Що є – то є. Я хочу додому.

– Аліна могла попросити дати їй останній шанс, – не розуміє дій уже колишньої однокласниці Катя #Канарейка Устинова. – Могла пообіцяти, що виправиться. Натомість вона бурмотіла щось незрозуміле.

За більше як місяць Аліні #Двєзвєзди Шевченко не вдалося подружитися з «пацанками». Тож особливого суму від того, що вона має залишити реаліті Нового каналу, дівчата не відчували.

Як складеться життя Аліни поза проектом, дізнаєтеся у фіналі «Від пацанки до панянки». А нові випуски реаліті – щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!

Вагітні і брудні учасниці Від пацанки до панянки 4 жебракували на вулиці Холостяк-10 третій випуск: ідеальна учасниця і інтимне побачення
Новини України Новый каналтв-шоу
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся