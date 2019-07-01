"Регина, жди!" Никитюк с букетом тюльпанов улетела на свадьбу Тодоренко

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Пышное торжество экс-звезды "Орла и Решки" состоится в Италии

Экс-ведущая "Орла и Решки" Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимком из аэропорта, на котором она позировала в удобном наряде в кэжуал стиле - белых брюках и полосатой футболке. При этом в руках она держит красивый букет тюльпанов.

"Hello AmsterdamЩина",- написала Никитюк.

Не успели фанаты задуматься, куда же и зачем отправилась любимая артистка, как она сама все рассекретила в "историях" своего аккаунта. Оказывается, Леся отправилась на свадьбу своей подруги и бывшей коллеге по "Орлу и Решке" Регины Тодоренко, с которой они вместе объездили немало уголков мира.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Причем в Амстердаме у нее лишь была пересадка, а конечная точка маршрута - Италия, где и состоится пышное торжество. По дороге ведущая выпила вина и написала "Регина, жди!".

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Позже Леся показала видео и фото по дороге во Флоренцию и из роскошного номера своего отеля. Там они с подругой успели выпить традиционного итальянского коктейля шприц апероль.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

К слову, сама Тодоренко также уже поделилась первым фото из Италии. На нем она запечатлена на балконе с красивым видом на закат в компании еще одной экс-коллеги из "Орла и Решки" - Алины Астровской. На обеих девушках красивые длинные платья, они смотрят друг на друга и счастливо улыбаются.

"Больше мне нечего сказать....Кто хочет встретить старость в Италии, тот - я)" - отметила Регина.

Фото: Регина Тодоренко и Алина Астровская (instagram.com/reginatodorenko)

Отметим, что официально Регина Тодоренко и Влад Топалов уже женаты - они сыграли скромную свадьбу в кругу самых близких в Москве в октябре прошлого года, когда ведущая уже была на последних месяцах беременности. Однако она всегда мечтала о пышном торжестве, которое пара и решила устроить в Италии, как только сыночек Михаил немного подрастет.

Напомним, счастливая Леся Никитюк умилила забавной фотосессией с лошадью.

Ранее Регина Тодоренко удивила пикантной подробностью свадебного образа. К слову, по словам Тодоренко, свадьба в Италии будет действительно масштабной с большим количеством гостей.

Также Регина Тодоренко пожаловалась на трудности путешествия в Италию с маленьким ребенком.