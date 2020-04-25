Регина Тодоренко оправдала домашнее насилие и угодила в скандал: ведущая поспешила извиниться

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Невнятные оправдания телезвезды вызвали лишь новую волну негатива в ее адрес

Экс-звезда шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко вышла замуж на российского певца Влада Топалова. Пара растит сыночка Михаила, которому в этом году будет уже два года. На карантине они стали больше общаться с поклонниками в сети и делиться своим мнением и советами по разным вопросам. Именно из-за недавних откровений телеведущая угодила в громкий скандал и на нее обрушилась волна негатива. В двух интервью Тодоренко и Топалов порассуждали на тему домашнего насилия и разводов и высказали весьма жесткие мысли, по сути оправдывая абьюз и обвиняя жертву.

Так, Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались, после чего актриса со слезами на глазах призналась, что муж поднимал на нее руку. 29-летняя Регина высказала недоумение во время прямого эфира в сети, зачем ведущая шоу "Голос. Дети" выставила личные переживания на всеобщее обозрение.

"Нужно быть психически больным человеком, чтобы взять камеру и сказать: ''Боже, мой муж меня бьет''. Что с мозгами происходит в этот момент? А ты не задумывалась, почему он тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?" — эмоционально заявила Тодоренко.

Через некоторое время после этого интервью Регина стала гостьей эфира журнала Glamour, и в разговоре с главным редактором была снова затронута тема домашнего насилия, где ведущая высказалась еще более однозначно.

"Первым пунктом в психологических исследованиях стоит то, что женщине нравится быть жертвой. Женщине, которую насиловали, нравится быть жертвой. Она хочет быть спасительницей: мужчина ее избил, когда был пьяным, а на утро она ему и рассол принесет, и супчик. А кто-нибудь когда-нибудь вообще задумывался о том, как часто женщины избивают мужчин? А ведь каждая вторая из нас хоть раз давала пощечину своему партнеру. Это тоже нужно брать в расчет. Оставаясь с таким мужчиной, вы его только дополнительно провоцируете. Женщина должна все видом показывать, что она не будет жертвой. Тогда ей удастся избежать насилия", - считает звезда.

Ее высказывание о бытовом насилии вызвало волну возмущения в комментариях - пользователи сети массово осудили телеведущую за оправдание рукоприкладства в семье. Не выдержав огромной волны критики в свой адрес, Регина записала видеообращение с извинениями, где предстала без макияжа на лице и попыталась оправдать свои слова.

"Я прощу прощения за свои некорректные формулировки. Я против домашнего насилия. Возможно, во мне говорят детские страхи. Возможно, я не готова, как и сотни других женщин, рассказать, что со мной произошло. Возможно, я не готова выглядеть жалкой. Поэтому я прощу вас конструктивно высказаться под этим постом и сказать, чем я могу быть полезна в данной ситуации", - обратилась к поклонникам Тодоренко.

Впрочем, подобные объяснения не удовлетворили подписчиков. Многие обвинили ее в лицемерии и попытке перетянуть одеяло на себя намеками на якобы тоже пережитое насилие.

прямые эфиры всегда показывают, ху из ху

Всех обосрали с муженьком, а теперь милый видосик с намеком на жертву домашнего насилия... дёшево

Я считаю такое не должно забываться от одного-лишь извинения в инстаграм(!). Вы взрослый человек, который должен понимать ответственность за сказанное, тем более, сказанное, на такую огромную аудиторию. Вы выразили исчерпывающую позицию в трансляции.

высокотехничное переобувание на глазах менее чем за сутки. можете объяснить как умудриться за 12 часов поменять свою точку зрения?

Регина в Якутии парень жестоким образом убил свою девушку. А вы вот так показали свое отношение ко всем женщинам которые подвергаются домашнему насилию. Надо быть сверх разумом такое сказать

Женщина года’ которая говорит что женщины любят быть жертвами... За границей у вас бы после этого карьера закончилась

Это такой позор и виктимбелймиг. Хватит юлить. Вы сказали отвратительное, чудовищное мнение в стране, где миллионы женщин подвергается домашнему насилию. Этому нет оправдания

Переобувалка. Уже в который раз. А извинения просить, ума много не надо. Мозги должны быть для того чтобы осознавать что несёшь в массы. И кого ты можешь задеть и какие есть огромные последствия

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Ранее Регина Тодоренко удивила фактами о себе и предложила поклонникам необычный квест.