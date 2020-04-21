А Топалов знает? Регина Тодоренко призналась, что работает со своим бывшим парнем

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко трудоустроила своего бывшего на своем же шоу

Регина Тодоренко находится на домашней изоляции со своим мужем Владом Топаловым и сыном Мишей. При этом телеведущая не забывает о поклонниках и продолжает регулярно выходить с ними на связь. Кроме того, Регина очень часто выходит в прямые instagram-эфиры, что стало спасением для многих селебритис. Один из таких эфиров состоялся на страничке российского журнала Marie Claire. Заместитель главного редактора Marie Claire Раиса Мурашкина спросила Регину, как проходит ее карантин, как она и Влад снимались в шоу “Маска”. Также разговор коснулся темы “бывших”. Тодоренко вспомнила, как когда-то ее экс-молодой человек выставил ее за дверь с чемоданами. Однако Регина не таит на него зла. И продолжает с ним общаться.

Так, Регина призналась, что ее бросали в отношениях. При этом настолько “радикально”, что даже собирали вещи Тодоренко и выставляли ее в буквальном смысле за дверь с чемоданами.

“Конечно! Один раз даже выгнали, — смеется Тодоренко. — Это мне было лет 19 или 20. Меня выгнали с чемоданами. Прямо мне вывезли чемодан и сказали “уходи”. Первая реакция была смешочек. А потом я поняла, что надо уходить. Но я не растерялась и ушла. Но я дальше осознавала и обдумывала, что же я сделала не так, что вышла такая ситуация”.

На вопрос, хорошо или плохо для девушки в столь раннем возрасте пережить такой жесткий опыт, Регина отвечает:

“Все зависит от того, какая девушка. Если девушка “замороченная”, она может всю жизнь жить с этим: “Меня бросили, я больше никогда не буду любима, я не открою свое сердце никому”. Если девушка такая, как я, которая воспринимает все положительно и пытается изымать из всего урок, то скорее всего у нее все будет хорошо. Потому что она поймет, что эта потеря она была спровоцирована не одним человеком, а двумя. Это как развод — в нем виноваты оба, двое спровоцировали эту ситуацию. Нужно быть объективным к себе”.

“Я не винила себя так, как принято это делать. Я разобрала ситуацию, поговорила с человеком после, когда остыли эмоции И поняла, что оба были неправы. Нам уже просто друг с другом неинтересно и мы не хотим сохранять эти отношения. Вот и все”, — рассказывает о личном опыте Регина.

“В каждом опыте я вижу что-то положительно. Что могу взять с собой и нести дальше”, — мотивирует телеведущая.

Также Регина призналась, что продолжает общаться со своим бывшим, который выпроводил ее с чемоданами. Более того, он работает в ее команде сценаристов “Пятница с Региной”.

“Я со всеми своими бывшими друзьями осталась, — вновь смеется Регина. — Мне папа часто задавал этот вопрос: “Как ты можешь быть замужем за одним человеком, а общаться и работать со своим бывшим?!” Я говорю: “Папочка, так я любила этого человека не только за то, что он мой сексуальный партнер. Я люблю его за человеческие качества, которые в нем есть! Я с ним дружила изначально!” И по-моему, это очень хорошо, когда люди, которые знают друг друга, работают дальше по жизни. Если все объективно к себе относятся… Вот мы также работаем сейчас с моим бывшим молодым человеком! Он возглавляет сценарную группу в моем шоу “Пятница с Региной”. Он очень хорошо меня знает, прекрасно знает мои пожелания и понимает, чего мне хочется в шоу добиться. Соответственно они с ребятами пишут такие интеграции, которые мне понравятся. И я знаю наверняка, что могу человеку делегировать все важные моменты”.

При этом Влад Топалов знает, что в команде его жены работает и ее “экс”.

“Мы все коммуницируем. И у бывшего моего молодого человека есть девушка прекрасная, с которой мы тоже общаемся. Это большое мастерство. Просто те люди, которые расходятся плохо, они копят в себе обиды на всю жизнь. И с этой обидой порождают себе комплексы и комплексы своим детям. Когда ты объективно к себе относишься, очень спокойно, оцениваешь ситуацию ровно. Знаешь, что да, тебя обидели, тебе было больно, но ты тоже не святой! Нужно об этом помнить”, — советует Регина.

А еще Тодоренко точно уверена, что одного человека можно любить всю жизнь!

“Уверена! Я сужу по своим родителям — они уже в браке 36 лет. Дедушка с бабушкой могли бы быть в браке 55 лет на сегодняшний момент. Можно любить одного человека — у меня есть очень хорошие примеры”, — отмечает телеведущая.

Напомним, ранее растроганная до слез Регина Тодоренко восхитилась Топаловым.