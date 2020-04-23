Вживили сухожилие горной овцы: Регина Тодоренко поразила неожиданными фактами о себе

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая решила поиграть с поклонниками в интересную игру

Регина Тодоренко вместе с мужем Владом Топаловым и маленьким сыном Михаилом, он же Майкл, недавно решились на переезд, несмотря на карантин. Зато теперь семейство живет в частном загородном доме и очень довольны - ведь они могут погулять во дворе и подышать воздухом. Телеведущая также стала больше готовить и радовать своих мужчин вкусностями - по словам супруга, у нее получается все лучше и лучше. И это при том, что Регина продолжает работать, хоть и перевела все максимально на удаленный режим. По примеру своего мужа артистка решила поиграть с поклонниками в игру.

Тодоренко опубликовала в Instagram забавное фото из гримерки - на нем ведущая в спортивном костюме сидит на стуле у зеркала, забравшись на него с ногами. В это время гример занимается ее прической и подняла длинные волосы девушки вверх. Регина написала 10 весьма неожиданных фактов о себе и предложила фолловерам отгадать, какие из них - неправда.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"#10фактовобомне

Отгадайте, какие из них ложные! Пишите в комментах)

1. В 15 лет раздавала флаеры на Дерибассовской улице, а на заработанные деньги покупала духи.

2. Я - дипломированный логист.

3. Выпустила музыкальный альбом FIRE, на обложке которого обнаженная.

4. Любимое блюдо - кактусовый суп

5. Мой голос можно услышать в песне Ани Лорак «Оранжевые сны»

6. Я являюсь членом братства трески и потрохов в Португалии

7. Мне вживили сухожилие горной овцы (хожу с ним по сей день)

8. Я пилотировала самолёт и посадила его самостоятельно на одной из самых опасных взлетных полос в мире

9. Получила #ТЭФИ как лучшая Ведущая утреннего шоу выходного дня.

10. За все время путешествий в тревел-шоу #ОрелиРешка потратила полмиллиона долларов", - поделилась Тодоренко.

Пользователи сети тут же принялись делиться своими догадками - почти все посчитали, что пункт о вживленном сухожилии овцы неправда.

Тут все подходит)

Наверно 4 и 7 не правда

Вариант 4 неверный

4 ну и скорее всего 7

Думаю,7 как-то нереально

3,4,7,8 ложь)

Даже не знаю что правда, что не правда

Кактусовый суп - ага ага, помним!

Боже , Регина да ты просто девочка трэш, в хорошем смысле. думаю что 4 и 7, надеюсь угадала )

Ну точно не кактусовый суп

Блин прям очень интересно узнать правильные ответы, это сама крутая подборка фактов

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, ранее растроганная до слез Регина Тодоренко восхитилась любимым мужем Владом Топаловым.