Вживили сухожилие горной овцы: Регина Тодоренко поразила неожиданными фактами о себе

Телеведущая решила поиграть с поклонниками в интересную игру
Регина Тодоренко вместе с мужем Владом Топаловым и маленьким сыном Михаилом, он же Майкл, недавно решились на переезд, несмотря на карантин. Зато теперь семейство живет в частном загородном доме и очень довольны - ведь они могут погулять во дворе и подышать воздухом. Телеведущая также стала больше готовить и радовать своих мужчин вкусностями - по словам супруга, у нее получается все лучше и лучше. И это при том, что Регина продолжает работать, хоть и перевела все максимально на удаленный режим. По примеру своего мужа артистка решила поиграть с поклонниками в игру.
Тодоренко опубликовала в Instagram забавное фото из гримерки - на нем ведущая в спортивном костюме сидит на стуле у зеркала, забравшись на него с ногами. В это время гример занимается ее прической и подняла длинные волосы девушки вверх. Регина написала 10 весьма неожиданных фактов о себе и предложила фолловерам отгадать, какие из них - неправда.
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
"#10фактовобомне
Отгадайте, какие из них ложные! Пишите в комментах)
1. В 15 лет раздавала флаеры на Дерибассовской улице, а на заработанные деньги покупала духи.
2. Я - дипломированный логист.
3. Выпустила музыкальный альбом FIRE, на обложке которого обнаженная.
4. Любимое блюдо - кактусовый суп
5. Мой голос можно услышать в песне Ани Лорак «Оранжевые сны»
6. Я являюсь членом братства трески и потрохов в Португалии
7. Мне вживили сухожилие горной овцы (хожу с ним по сей день)
8. Я пилотировала самолёт и посадила его самостоятельно на одной из самых опасных взлетных полос в мире
9. Получила #ТЭФИ как лучшая Ведущая утреннего шоу выходного дня.
10. За все время путешествий в тревел-шоу #ОрелиРешка потратила полмиллиона долларов", - поделилась Тодоренко.
Пользователи сети тут же принялись делиться своими догадками - почти все посчитали, что пункт о вживленном сухожилии овцы неправда.
Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)
Напомним, ранее растроганная до слез Регина Тодоренко восхитилась любимым мужем Владом Топаловым.