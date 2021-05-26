Редкий кадр: Ольга Фреймут показала всех своих детей и мужа

Фото было сделано в фотостудии несколько лет назад, судя по возрасту детей. На снимке теледива позирует, сидя на стуле. На руках она держит младшую дочь Евдокию. По одну сторону от нее стоит муж с их сыном, а по другую сторону – старшая дочь. Злата держит в руке букет цветов.

Ольга Фреймут показала свсю свою семью на милом архивном снимке (фото: instagram.com/freimutolia)

Фреймут поделилась милой историей, что произошла во время семейного обеда на террасе.

"Ми обідали на терасі. Валерій бавився поруч. Раптом покликав мене:

- Мама, дивись, яка мураха! Схожа на нашого тата, така велика.

Я підійшла з недоїдженою полуницею в руках. Мураха справді був дужим та струнким.

- Схожий, синочку. А давай пригостимо його полуницею?

І я поклала надкушену ягідку комасі під лапки. Та на мить зацікавилась - та потім втекла.

- Не хоче чомусь, - кажу Валерію.

Син подивився на мене і відповів:

- Хоче, але після когось не доїдає", - рассказала Ольга.

В комментариях подписчики отметили, что у 39-летней ведущей очень красивая семья, и засыпали ее теплыми словами.