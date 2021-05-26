Рідкісний кадр: Ольга Фреймут показала всіх своїх дітей і чоловіка

Фото було зроблено в фотостудії кілька років тому, судячи з віку дітей. На знімку теледіва позує, сидячи на стільці. На руках вона тримає молодшу дочку Євдокію. По одну сторону від неї стоїть чоловік з їхнім сином, а по іншу сторону – старша дочка. Злата тримає в руці букет квітів.

Ольга Фреймут показала свсю свою сім'ю на милому архівному знімку (фото: instagram.com/freimutolia)

Фреймут поділилася милою історією, що сталася під час сімейного обіду на терасі.

"Ми обідали на терасі. Валерій бавився поруч. Раптом покликав мене:

- Мама, дивись, яка мураха! Схожа на нашого тата, така велика.

Я підійшла з недоїдженою полуницею в руках. Мураха справді був дужим та струнким.

- Схожий, синочку. А давай пригостимо його полуницею?

І я поклала надкушену ягідку комасі під лапки. Та на мить зацікавилась - та потім втекла.

- Не хоче чомусь, - кажу Валерію.

Син подивився на мене і відповів:

- Хоче, але після когось не доїдає", - розповіла Ольга.

У коментарях підписники відзначили, що у 39-річної ведучої дуже красива сім'я, і засипали її теплими словами.