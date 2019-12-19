Ребрик показала, как поздравила дочек с Днем святого Николая (фото)

Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик все свободное время старается проводить с семьей. Так, в День святого Николая, артистка разместила на свою страничку в Insatgram трогательное фото с детьми от супруга Андрея Дикого.

На снимках можно увидеть счастливую маму в окружении своих двух дочек - семилетней Дианы и годовалой Полины. Звезда преподнесла девочкам в праздник наборы для рисования. По словам Лилии, ее малышки обожают это делать.

"Всех с праздником! С Николайчиком! Мама дома! Николайчика встретила по дороге. Сказал передать моим талантливым детям волшебные карандаши и фломастеры, зная их способности к рисованию. Подарки должны быть полезными, умными, нужными и яркими! Не знаю, как ваши дети, а у нас - дико счастливы. Рисуем и пишем письма Деду Морозу, затем кладем письма с пожеланиями в холодильник, а вместо этого утром вместо письма находим конфету. Это означает, что Дед Мороз забрал письмо и знает, что дарить на Новый год", - подписала кадры Ребрик.



Лилия Ребрик с детьми (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия Ребрик с детьми (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, ранее Лилия Ребрик очаровала новогодней фотосессией с дочками. Она перевоплотилась в помощника Санты. Также Ребрик поделилась главными секретами воспитания счастливых детей.

Отметим, что с наступлением декабря в воздухе витает “дух праздника”, многие всерьез задумываются о конкретных планах на Новый год и Рождество. Конечно же, украинские звезды - не исключение. Селебритис уже активно снимаются в новогодних концертах, ТВ-шоу и фотосессиях. А также с удовольствием показывают поклонникам бэкстейдж фото и видео с этих подготовок.