Реальний пипець: Маша Єфросиніна емоційно висловилася про любовні переживання

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча показала типову поведінка закоханих дівчат

Маша Єфросиніна володіє прекрасним почуттям гумору. Її іронічні ролики люблять шанувальники, адже ведуча вміє бути в кадрі зовсім різною. Так, зірка записала нове веселе відео, на якому емоційно продемонструвала всі муки та сумніви дівчини, яка чекає дзвінка від об'єкта зітхання.

У ролику ведуча курйозно реагує на дзвінок від коханого. Вона мучиться сумнівами – відповідати чи ні? І знаходить аргумент: нехай понервує і подумає.

"Чому всі завжди обговорюють, як складно познайомитися з хлопцем або піти з ним на перше побачення, щоб не зганьбитися!?! Я, наприклад, вважаю, що ось, де реальний довбаний пипець - так це період після першого побачення або (о,Боже!) першого сексу. Подзвонить/не подзвонить - фіг його знає! Якщо подзвонить, як реагувати!? Типу, як ні в чому не бувало, або вже представляючи обличчя наших спільних дітей? Треба ж ще не спалитися, що за ці три дні, поки не дзвонив, ти згризли всі нігті по лікті і подумки послала його під три чорти, на всякий випадок..." - залишила підпис під кумедним роликом Маша.

Багато піднисниць теледіви дізналися в її героїні себе і зізналися, що ведуть себе так само першій стадії знайомства.

Вооо, точно! Зазвичай проблеми починаються після першого побачення!

Маша, ви прекрасні

Ох, молодість...закоханості, переживання, мурашки по шкірі...щось згадую, так

Як же знайоме

Так, знайоме

Ооо, ну до болю знайома ситуація

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна нещодавно відсвяткувала день народження дочки Нани – дівчинці виповнилося 16 років, і з такого приводу її знаменита мама поділилася рідкісним фото іменинниці.