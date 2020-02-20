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Реальний пипець: Маша Єфросиніна емоційно висловилася про любовні переживання

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.02.2020 - 14:11
Реальний пипець: Маша Єфросиніна емоційно висловилася про любовні переживання
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча показала типову поведінка закоханих дівчат

Маша Єфросиніна володіє прекрасним почуттям гумору. Її іронічні ролики люблять шанувальники, адже ведуча вміє бути в кадрі зовсім різною. Так, зірка записала нове веселе відео, на якому емоційно продемонструвала всі муки та сумніви дівчини, яка чекає дзвінка від об'єкта зітхання.

У ролику ведуча курйозно реагує на дзвінок від коханого. Вона мучиться сумнівами – відповідати чи ні? І знаходить аргумент: нехай понервує і подумає.

"Чому всі завжди обговорюють, як складно познайомитися з хлопцем або піти з ним на перше побачення, щоб не зганьбитися!?! Я, наприклад, вважаю, що ось, де реальний довбаний пипець - так це період після першого побачення або (о,Боже!) першого сексу. Подзвонить/не подзвонить - фіг його знає! Якщо подзвонить, як реагувати!? Типу, як ні в чому не бувало, або вже представляючи обличчя наших спільних дітей? Треба ж ще не спалитися, що за ці три дні, поки не дзвонив, ти згризли всі нігті по лікті і подумки послала його під три чорти, на всякий випадок..." - залишила підпис під кумедним роликом Маша.

Багато піднисниць теледіви дізналися в її героїні себе і зізналися, що ведуть себе так само першій стадії знайомства.

  • Вооо, точно! Зазвичай проблеми починаються після першого побачення!
  • Маша, ви прекрасні
  • Ох, молодість...закоханості, переживання, мурашки по шкірі...щось згадую, так
  • Як же знайоме
  • Так, знайоме
  • Ооо, ну до болю знайома ситуація

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна нещодавно відсвяткувала день народження дочки Нани – дівчинці виповнилося 16 років, і з такого приводу її знаменита мама поділилася рідкісним фото іменинниці.

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Новини України Маша Єфросиніна
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