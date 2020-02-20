Реальний пипець: Маша Єфросиніна емоційно висловилася про любовні переживання

Ведуча показала типову поведінка закоханих дівчат
Маша Єфросиніна володіє прекрасним почуттям гумору. Її іронічні ролики люблять шанувальники, адже ведуча вміє бути в кадрі зовсім різною. Так, зірка записала нове веселе відео, на якому емоційно продемонструвала всі муки та сумніви дівчини, яка чекає дзвінка від об'єкта зітхання.
У ролику ведуча курйозно реагує на дзвінок від коханого. Вона мучиться сумнівами – відповідати чи ні? І знаходить аргумент: нехай понервує і подумає.
"Чому всі завжди обговорюють, як складно познайомитися з хлопцем або піти з ним на перше побачення, щоб не зганьбитися!?! Я, наприклад, вважаю, що ось, де реальний довбаний пипець - так це період після першого побачення або (о,Боже!) першого сексу. Подзвонить/не подзвонить - фіг його знає! Якщо подзвонить, як реагувати!? Типу, як ні в чому не бувало, або вже представляючи обличчя наших спільних дітей? Треба ж ще не спалитися, що за ці три дні, поки не дзвонив, ти згризли всі нігті по лікті і подумки послала його під три чорти, на всякий випадок..." - залишила підпис під кумедним роликом Маша.
Багато піднисниць теледіви дізналися в її героїні себе і зізналися, що ведуть себе так само першій стадії знайомства.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що Маша Єфросиніна нещодавно відсвяткувала день народження дочки Нани – дівчинці виповнилося 16 років, і з такого приводу її знаменита мама поділилася рідкісним фото іменинниці.