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Настоящие чувства: Маша Ефросинина очаровала бесконечной романтикой с мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.02.2020 - 11:16
Настоящие чувства: Маша Ефросинина очаровала бесконечной романтикой с мужем
Маша Ефросинина с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая закружилась в танце с любимым мужчиной

Маша Ефросинина редко публикует в своем Instagram-профиле семейные фото – ее чаще можно увидеть на светских мероприятиях, в забавных или информативных роликах, а вот снимки с мужем появляются на страничке ведущей лишь изредка. Она оберегает семейное счастье и дорожит им. Теледива обязательно находит время для семейного отпуска, где может расслабиться и полностью посвятить время себе и близким. Маша умеет жить в моменте и наслаждаться им. Так, на серии новых черно-белых фото можно увидеть нежную привязанность ведущей и ее мужа Тимура Хромаева.

Пара запечатлена во время танца. Фото сделаны будто случайно, ведь Маша и Тимур не позируют в кадре – они кружатся в танце, не замечая ничего вокруг. Мужчина обнял любимую за талию, а она прильнула к нему поближе. На одном из снимков Маша целует супруга с щеку, а он искренне улыбается. "Моменты…" - лаконично и красноречиво подписала она романтичный интимный фотосет.

К слову, на фото теледива позирует в роскошном черном платье, обильно декорированном блестками, с пышной развевающейся юбкой от Maison D'ANGELANN, в котором в ноябре прошлого года появилась на церемонии BEST FASHION AWARDS 2019.

Маша Ефросинина с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

В комментариях подписчики ведущей выразили восторг от наблюдения за красивой и гармоничной парой.

  • Дуже гарні, щастя Вам
  • Идеально
  • Вы прекрасны вместе!
  • Ви дуже гарні! Справжні почуття не приховаєш!
  • Великолепны
  • Ви чудові, щасти вам
  • Света глаз хватит на пол Африки
  • Как кадры из фильма
  • Класс
  • На вашу сім’ю приємно дивитися та хочеться рівнятися

Скриншот комментариев

Напомним, что Маша Ефросинина недавно вернулась из Парижа, где устроила девичник с подругами. Ведущая призналась, что во время поездки позволила себе по-настоящему расслабиться.

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