"Реально похожа!" Алина Гросу перевоплотилась в героиню культового "ужастика"

Певица предстала в не свойственном ей образе
Алина Гросу очаровывает женственностью и сексуальностью. Поклонники привыкли видеть ее либо в романтичных нарядах, либо в откровенных луках, подчеркивающих аппетитные формы певицы. Так, для недавнего фотосета она позировала в воздушном невесомом платье. Теперь же Алина демонстрирует совершенно иное амплуа – она превратилась в героиню фильма комедийного ужасов "Семейка Адамс", Уэнсдэй.
В Insatagram артистка поделилась серией снимков в строгом гротескном образе, который позаимствовала у героини культовой картины. Она рассказала, какие элементы одежды обожает, а также поделилась списком новых фильмов, котрые успела оценить.
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
"Обожаю образ Уэнсдэй из семейки Аддамс. Часто замечаю за собой любовь к белым воротничкам и черному цвету. И с нетерпением жду премьеру ремейка - нового мульта с любимыми мрачными героями, а какие Фильмы ждете вы? Что уже посмотрели? И что советуете мне посмотреть?
Из Новых я уже видела:
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Поклонникам понравился новый образ певицы, и они обнаружили даже ее сходство с известным персонажем.
Скриншот комментариев
Ранее Алина Гросу разоткровенничалась по поводу обнажения на сцене. Она призналась, что стремится оголять душу, а не акцентировать внимание на внешности.