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"Реально похожа!" Алина Гросу перевоплотилась в героиню культового "ужастика"

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Певица предстала в не свойственном ей образе

Алина Гросу очаровывает женственностью и сексуальностью. Поклонники привыкли видеть ее либо в романтичных нарядах, либо в откровенных луках, подчеркивающих аппетитные формы певицы. Так, для недавнего фотосета она позировала в воздушном невесомом платье. Теперь же Алина демонстрирует совершенно иное амплуа – она превратилась в героиню фильма комедийного ужасов "Семейка Адамс", Уэнсдэй.

В Insatagram артистка поделилась серией снимков в строгом гротескном образе, который позаимствовала у героини культовой картины. Она рассказала, какие элементы одежды обожает, а также поделилась списком новых фильмов, котрые успела оценить.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Обожаю образ Уэнсдэй из семейки Аддамс. Часто замечаю за собой любовь к белым воротничкам и черному цвету. И с нетерпением жду премьеру ремейка - нового мульта с любимыми мрачными героями, а какие Фильмы ждете вы? Что уже посмотрели? И что советуете мне посмотреть?
Из Новых я уже видела:

  • Джокер
  • Ты умеешь хранить секреты?
  • Стриптизерши
  • Матрица
  • Девушки бывают разные", - перечислила она.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Поклонникам понравился новый образ певицы, и они обнаружили даже ее сходство с известным персонажем.

  • Красотка
  • Хорошый выбор, этого образа и придерживаться надо. Вам идет
  • Реально похожа
  • Вах, какая шикарная
  • Очень красивая
  • Вааааау, какая ты здесь крутая

Скриншот комментариев

Ранее Алина Гросу разоткровенничалась по поводу обнажения на сцене. Она призналась, что стремится оголять душу, а не акцентировать внимание на внешности.

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