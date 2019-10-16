"Реально схожа!" Аліна Гросу перевтілилася в героїню культового фільму жахів

Аліна Гросу зачаровує жіночністю і сексуальністю. Шанувальники звикли бачити її або у романтичних сукнях, або у відвертих луках, що підкреслюють апетитні форми співачки. Так, для недавнього фотосету вона позувала у повітряній невагомфй сукні. Тепер же Аліна демонструє зовсім інше амплуа – вона перетворилася в героїню комедійного фільму жахів "Сімейка Адамс", Уенсдей.

У Insatagram артистка поділилася серією знімків в суворомугротескному образі, який запозичила у героїні картини. Вона розповіла, які елементи одягу обожнює, а також поділилася списком фільмів, які встигла подивмитися.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Обожнюю образ Уенсдей з сімейки Аддамс. Часто помічаю за собою любов до білим комірцям і чорного кольору. І з нетерпінням чекаю на прем'єру ремейка - нового мульта з улюбленими похмурими героями, а які фільми ви чекаєте? Що вже подивилися? І що радите мені подивитися?

З Нових я вже бачила:

Джокер

Ти вмієш зберігати секрети?

Стриптизерки

Матриця

Дівчата бувають різні", - перелічила вона.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Шанувальникам сподобався новий образ співачки, і вони виявили навіть її схожість з відомим персонажем.

Красуня

Хороший вибір, цього образу і дотримуватися треба. Вам йде

Реально схожа

Вах, яка шикарна

Дуже красива

Вааааау, яка ти тут крута

Скріншот коментарів

Раніше Аліна Гросу розговорилася з приводу оголення на сцені. Вона зізналася, що прагне оголювати душу, а не акцентувати увагу на зовнішності.