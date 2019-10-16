"Реально схожа!" Аліна Гросу перевтілилася в героїню культового фільму жахів

Співачка постала в несподіваномуобразі
Аліна Гросу зачаровує жіночністю і сексуальністю. Шанувальники звикли бачити її або у романтичних сукнях, або у відвертих луках, що підкреслюють апетитні форми співачки. Так, для недавнього фотосету вона позувала у повітряній невагомфй сукні. Тепер же Аліна демонструє зовсім інше амплуа – вона перетворилася в героїню комедійного фільму жахів "Сімейка Адамс", Уенсдей.
У Insatagram артистка поділилася серією знімків в суворомугротескному образі, який запозичила у героїні картини. Вона розповіла, які елементи одягу обожнює, а також поділилася списком фільмів, які встигла подивмитися.
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
"Обожнюю образ Уенсдей з сімейки Аддамс. Часто помічаю за собою любов до білим комірцям і чорного кольору. І з нетерпінням чекаю на прем'єру ремейка - нового мульта з улюбленими похмурими героями, а які фільми ви чекаєте? Що вже подивилися? І що радите мені подивитися?
З Нових я вже бачила:
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Шанувальникам сподобався новий образ співачки, і вони виявили навіть її схожість з відомим персонажем.
Скріншот коментарів
Раніше Аліна Гросу розговорилася з приводу оголення на сцені. Вона зізналася, що прагне оголювати душу, а не акцентувати увагу на зовнішності.