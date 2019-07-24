"Реально кайф": Каменских честно призналась, без чего не может жить (видео)

Настя Каменских поделилась со своими поклонниками очередной спортивной мотивацией. При этом украинская исполнительница указала на один из важных пунктов своего стиля жизни, а именно – режим дня. Певица подчеркнула, что ей очень важно рано вставать. При этом чем раньше, тем даже лучше.

Так, на своей instagram-страничке в разделе сториз Каменских опубликовала короткое видео, записанное ею в машине. Настя – за рулем, на ней нет косметики, кроме косметических патчей под глазами (для снятия отеков). Певица указала, что видео было записано в 05.36 утра! Однако несмотря на столь ранний час Камеснких выглядит абсолютно счастливой и довольной.

Выяснилось, что исполнительница едет на утреннюю пробежку. Отметим, что Настя тренируется со своим персональным тренером. И очень часто тренировки проходят в ботаническом саду им. Н. Гришко в Киеве.

"Доброе утро, сплюхи", - мило обращается к поклонникам Каменских.

"Знаете, какое главное преимущество вставать очень рано? Нет машин! Можно очень быстро долететь, потому что днем все время стоишь в пробках. Я еду на пробежку! Дорвалась до спорта. Я просто обожаю вставать рано. Ребята, это реально кайф. Как только ты к этому привыкаешь, ты просто не можешь без этого жить", - признается Настя. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Также Настя отметила, что вместе со своим тренером записала для поклонников несколько фитнес-видео.

Кстати, недавно Каменских опубликовала на своей instagram-страничке видео с тренером, только уже из зала. Каменских также призналась, что у нее выдался достаточно длительный "спортивный перерыв", однако это не мешает ей вновь вернуться к прежнему распорядку дня. Напомним, что последние несколько недель Каменских выступила на нескольких крупных концертных площадках Украины, а также побывала с Потапом и друзьями в Праге.

Кстати, Потап и Настя Каменских поддались порыву эмоций на улицах Праги, куда пара в компании друзей приехала на концерт группы Rammstein. Влюбленные целовались и обнимались, не стесняясь посторонних.

"Долгий перерыв не помеха! Мышцы немножко в шоке, а я счастлива! Держим форму вместе", - подписала короткое видео Настя.

Видео: instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее Настя Каменских покорила роскошными формами в откровенной съемке. Певица снялась в черно-белой съемке для известного украинского глянца. Каменских примерила сразу несколько откровенных образов - в купальнике, облегающих лосинах и топе, а также нижнем белье.