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"Реально кайф": Каменських чесно зізналася, без чого не може жити (відео)


Настя записала відео по дорозі на тренування

Настя Каменських поділилася зі своїми шанувальниками черговою спортивною мотивацією. При цьому українська виконавиця вказала на один з важливих пунктів свого стилю життя, а саме – режим дня. Співачка наголосила, що їй дуже важливо рано вставати. При цьому чим раніше, тим навіть краще.

Так, на своїй instagram-сторінці в розділі сторіз Каменських опублікувала коротке відео, записане нею в машині. Настя – за кермом, на ній немає косметики, крім косметичних патчів під очима (для зняття набряків). Співачка вказала, що відео було записано о 05.36 ранку! Однак незважаючи на ранню годину Камеснких виглядає абсолютно щасливою і задоволеною.

З'ясувалося, що виконавиця їде на ранкову пробіжку. Зазначимо, що Настя тренується зі своїм персональним тренером. І дуже часто тренування проходять в ботанічному саду ім. Н. Гришка в Києві.

"Доброго ранку, сплюхи", - мило звертається до прихильників Каменських.

"Знаєте, яка головна перевага вставати дуже рано? Немає машин! Можна дуже швидко долетіти, бо вдень весь час стоїш у пробках. Я їду на пробіжку! Дорвалася до спорту. Я просто обожнюю вставати рано. Це реально кайф. Як тільки ти до цього звикаєш, ти просто не можеш без цього жити", - зізнається Настя. Відповідне відео було опубліковано в twitter-акаунті MyGlamWish.

Також Настя зазначила, що разом зі своїм тренером записала для шанувальників кілька фітнес-відео.

До речі, нещодавно Каменських опублікувала на своїй instagram-сторінці відео з тренером, тільки вже із залу. Каменських також зізналася, що у неї видався досить тривалий "спортивний перерву", однак це не заважає їй знову повернутися до колишнього розпорядку дня. Нагадаємо, що останні кілька тижнів Каменських виступила на кількох великих концертних майданчиках України, а також побувала з Потапом і друзями в Празі.

До речі, Потап і Настя Каменських піддалися пориву емоцій на вулицях Праги, куди пара в компанії друзів приїхала на концерт гурту Rammstein. Закохані цілувалися і обіймалися, не соромлячись сторонніх.

"Довга перерва не перешкода! М'язи трошки в шоці, а я щаслива! Тримаємо форму разом", - підписала коротке відео Настя.

Відео: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше Настя Каменських підкорила розкішними формами у відвертій зйомці. Співачка знялася в чорно-білій зйомці для відомого українського глянцю. Каменських приміряла відразу кілька відвертих образів - в купальнику, облягаючих лосинах і топі, а також нижній білизні.

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