"Реальная фантастика": Екатерина Кухар произвела фурор в сети пластичным фото

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Кухар играет в одной постановке с супругом - Александром Стояновым

Екатерина Кухар поделилась с поклонниками действительно восхитительным кадром с балетной постановки "Мастер и Маргарита". Украинская прима-балерина парит в воздухе, демонстрируя публике невероятное мастерство и гибкость своего тела.

Отметим, что балет "Мастер и Маргарита" по знаменитому роману Михаила Булгокова показывают в Национальной опере Украины, в Киеве. Музыкальным композитором и хореографом является Давид Авдиш. А премьера на киевской сцене состоялась в мае 2007 года. При этом актеры в постановке время от времени меняются.

Однако в одной из "версий" Воланда играет супруг Екатерины Александр Стоянов. Ну а роль Маргариты достается самой Кухар.

Одни из снимков, сделанных во время игры Кухар, и поделилась балерина.

"Мир по кусочкам собрав, Я за тобою спешил. Мне не хватало тебя, Мне не хватало твоей души... Булгаков - гениальный писатель! На все времена, и континенты. Его лишь нужно читать или смотреть, в ПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ... (не тогда, когда нам ставили его в школьную программу)!" – подписала снимок Кухар.

Екатерина Кухар во время балетной постановки "Мастер и Маргарита" (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Поклонники примы поспешили оставить свои восторженные отзывы под ее новым снимком:

"Я сначала подумала, что это картинка с какого-то фантастического фильма, а это оказалась реальная фантастика!!! Божественно... Аплодирую стоя"

"Вы очень крутая, а ваша грация просто зашкаливает"

"Я была на спектакле! Катя, спасибо Вам! Благодаря Вам полюбила балет"

"Сильнейшая постановка в исполнении талантливейшей балерины"

"Просто нет слов!"

Скриншот комментариев: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Воланд – Александр Стоянов, Маргарита - Екатерина Кухар. Фото О. Орловой

Напомним, ранее Екатерина Кухар поразила стройностью в коротких шортах. Балерина ранее отдыхала и наслаждалась красотами Болгарии.

Также до этого Екатерина Кухар показала подросшего сына Тимура - мальчику исполнилось 10 лет.