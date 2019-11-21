"Реалии мира, о которых не могу молчать": Олег Винник презентует новый трек "Безумная Любовь"

Олег Винник презентует новый хит "Безумная любовь"

Вживую композиция прозвучит сегодня, 21 ноября, на большом сольном концерте артиста в столичном Дворце спорта

Олег Винник – автор и исполнитель около сотни композиций, которые уже услышал мир. Однако, в архивах хитмейкера немало песен, ожидающих "своего времени". Артист решил, что пришло время познакомить слушателей с одним из ранних треков "Безумная Любовь".

"Сегодня любовь стала безумной: холодной, жестокой, циничной, быстротечной, - говорит Олег Винник. - Оглядываясь вокруг, что мы имеем? – страсть, агрессия, поиск собственной выгоды… Это реалии нашего мира, о которых я не могу молчать, и о которых решил в аллегорической форме сказать в своей новой песне".

В композиции можно услышать отголоски эстетики 80-х: уверенный танцевальный ритм и романтический надрыв.

Вживую новый сингл прозвучит уже сегодня, 21 ноября, в рамках большого сольного концерта Олега Винника в столичном Дворце спорта. Артист готовит особенный номер для презентации трека.

Олег Винник – "Безумная Любовь"

Песня "Безумная Любовь" станет заглавной в туре 2020, который начнется концертным марафоном по городам Украины ко Дню влюбленных и празднику весны, а завершится следующей осенью в странах Европы.

К слову, на YouTube-страничке артиста поклонники уже успели оставили десятки восторженных отзывов в адрес новой композиции:

"Очень хорошая песня! Олег, продолжайте дальше!"

"Каждое слово, Олег, - правда, и это не радует"

"Отличная песня, со смыслом! Отлично спета! Удачи вам, Олег! Спасибо!"

"Браво, Олег! Песня супер!"

"Спасибо, Олеже, за новую премьеру. Жду с нетерпением! Вам удачи, что дарите радость своими новыми песнями. Будьте счастливы. Приятного всем прослушивания"

"Спасибо за ещё один хит, красивая песня!"

"Обожаю Вас за Ваше Доброе сердце....и за то, что Вы остались таким, какой Вы есть!!! Счастья, любви и удачи".

Скриншот комментариев: YouTube/ Олег Винник