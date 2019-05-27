"Разобьет не одно сердце": Слава Каминская умилила трогательным фото детей

Слава Каминская опубликовала очень трогательный кадр со своими детьми. На снимке в обнимку позируют сын Леонард (3 года) и дочка Лаура (2 года). Лаура нежно обняла брата, при этом малыши дарят счастливой маме улыбки. Фото, судя по всему, сделано на детской площадке.

Однако примечательно другое. Интересно, что свой пост солистка группы НеАнгелы сопроводила достаточно философской подписью и размышлением на тему восприятия людьми реальности.

"Внешний мир существует, и существует объективная реальность, но, двигаясь по миру, мы постоянно бессознательно применяем фильтры и при этом, не замечая, конструируем свой индивидуальный мир — свой тоннель реальности", - пишет Каминская.

"Мы никогда не соприкасаемся напрямую с реальностью как таковой, потому что фильтры не дают нам увидеть мир таким, какой он есть. Наши органы чувств и наш мозг, строение которых мы унаследовали от биологических предков, а также наши убеждения и неявные допущения о природе реальности конструируют механизмы этих фильтров", - подытожила певица.

При этом Слава опубликовала сразу две фотографии своих детей –в разной обработке instagram-фильтрами.

Дети Славы Каминской – Леонард и Лаура (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники Каминской поспешили прокомментировать ее новый пост. Часть комментариев относится как в теме поста певицы, так и к ее детям:

"Практически не пользовалась и не собираюсь дальше фильтрами. Я за живые фото"

"Я за живые фото, а не бесконечные однотипные фильтры"

"Копия мамы и папы)"

"Пупсики"

"Лапочки!"

"Пусть будут такие же счастливые, как красивые!"

"Детки прелесть!"

"Самые красивые дети у самых лучших в мире родителей"

"Такие красивые детки!"

"Какие они сладкие. У меня тоже двое, разница в 1,8)) Это так классно!"

"Ох, этот мальчик разобьет не одно женское сердце"

"Страшно модные персики"

Скриншот: instagram.com/babaslavka

Напомним, ранее Слава из НеАнгелов очаровала фото с доченькой - своей маленькой балериной.

Также до этого Каминская показала, как веселилась в Тель-Авиве. Певица побывала за кулисами Евровидения 2019.