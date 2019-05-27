"Розіб'є не одне серце": Слава Камінська умилила зворушливим фото дітей

Слава Камінська опублікувала дуже зворушливий кадр зі своїми дітьми. На знімку в обнімку позують син Леонард (3 роки) і дочка Лаура (2 роки). Лаура ніжно обняла брата, при цьому малюки дарують щасливій мамі посмішки. Фото, судячи з усього, зроблено на дитячому майданчику.

Проте примітно інше. Цікаво, що свій пост солістка групи НеАнгели супроводила досить філософським підписом і роздумом на тему сприйняття людьми реальності.

"Зовнішній світ існує, і існує об'єктивна реальність, але, рухаючись по світу, ми постійно несвідомо застосовуємо фільтри і при цьому, не помічаючи, конструюємо свій індивідуальний світ — свій тунель реальності", - пише Камінська.

"Ми ніколи не стикаємося безпосередньо з реальністю як такою, тому що фільтри не дають нам побачити світ таким, який він є. Наші органи почуттів і наш мозок, будова яких ми успадкували від біологічних предків, а також наші переконання і неявні припущення про природу реальності конструюють механізми цих фільтрів", - підсумувала співачка.

При цьому Слава опублікувала відразу дві фотографії своїх дітей у різній обробці instagram-фільтрами.

Діти Слави Камінської – Леонард і Лаура (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники Камінської поспішили прокоментувати її новий пост. Частина коментарів відноситься як до теми поста співачки, так і її дітям:

"Практично не користувалася і не збираюся далі фільтрами. Я за живі фото"

"Я за живі фото, а не безкінечні однотипні фільтри"

"Копія мами і тата)"

"Пупсики"

"Лапочки!"

"Нехай будуть такі ж щасливі, як красиві!"

"Найкрасивіші діти у найкращих у світі батьків"

"Такі гарні дітки!"

"Які вони солодкі. У мене теж двоє, різниця в 1,8)) Це так класно!"

"Ох, цей хлопчик розіб'є не одне жіноче серце"

"Страшно модні персики"

Скріншот: instagram.com/babaslavka

Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів зачарувала фото з донечкою - своєю маленькою балериною.

Також до цього Камінська показала, як веселилася в Тель-Авіві. Співачка побувала за лаштунками Євробачення 2019.