Разговариваем ночи напролет: MONATIK растрогал признанием о жене и семейной традиции

Дмитрий Монатик, он же MONATIK, и его жена Ирина вот уже десять лет вместе. Они воспитывают двух сыновей, правда, их лица публике пока не показывают, работают плечом к плечу и путешествуют вместе. Недавно певец вернулся из масштабного тура по Америке, куда летал вместе с женой и своим творческим коллективом. В США он успел записать интервью с журналисткой и блогером Дарьей Шаповаловой и поговорить на личные темы.

Так, Дмитрий познакомилась со второй половинкой еще во время участия в шоу "Х-фактор". Тогда девушка приходили поддержать его, но исключительно как друг.

"На "Х-факторе" я ее знал. Она приходила на некоторые эфиры, даже болела. Но это был уровень друзья. После "Х-фактора", когда устроились на СТБ она и я, тогда уже начало все происходить", - вспоминает артист.

Ирина и Дмитрий Монатик (Фото: instagram.com/irinamonatik)

Ирина стала для Дмитрия главным мотиватором, советчиком и близким человеком. Жена для певца – его поддержка и опора во всем.

"Она во многом катализирует мои идеи, возможно, иногда фатальные мысли. Она умеет правильно по-женский успокоить мужские нравы, амбиции, какие-то сверхожидания или, наоборот, если ты что-то недооцениваешь. Она моя супруга, мой психолог, мой друг – все, что угодно, самая любимая – это она. Она – это человек, с которым я могу разговаривать все ночи напролет до сих пор обо всем на свете. И нам никогда не бывает скучно! Это же самое главное – найти человека, которого ты так искренне любишь, что хочется общаться, делиться, открываться", - признается MONATIK.

Супруга артиста верит в него и окрыляет Дмитрия, а он, в свою очередь, поддерживает Ирину.

Ирина и Дмитрий Монатик с Дарей Шаповаловой (Фото: instagram.com/moredaria)

"Мы переживаем все вместе, каждую эмоцию. Ее вера в песни, во все, что происходит, очень сказывается на моей вере тоже. И моя вера в нее точно так же. Это все взаимообмен, очень правильный, человеческий, такой необходимый и нужный каждому", - убежден певец.

MONATIK рассказала о чудесной семейной традиции, которй они стараются следовать.

"У нас семейный день – понедельник. Если это не тур, если мы в Киеве и это такие вылетные концерты, мы стараемся брать детей с собой", - отметил Дмитрий.

Видео: YouTube/Daria Shapovalova

Напомним, что жена Дмитрия Монатика умилила сеть художествами маленького сына.