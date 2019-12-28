Розмовляємо цілісіньку ніч: MONATIK зворушив зізнанням про дружину і сімейні традиції

Дмитро Монатік, він же MONATIK, і його дружина Ірина ось вже десять років разом. Вони виховують двох синів, правда, їх обличчя публіці поки не показують, працюють пліч-о-пліч і подорожують разом. Нещодавно співак повернувся з масштабного туру по Америці, куди літав разом з дружиною і своїм творчим колективом. У США він встиг записати інтерв'ю з журналістом та блогером Дар'єю Шаповаловою і поспілкуватись на особисті теми.

Так, Дмитро познайомилася з другою половинкою ще під час участі в шоу "Х-фактор". Тоді дівчина приходили підтримати його, але виключно як друг.

"На "Х-факторі" я її знав. Вона приходила на деякі ефіри, навіть вболівала. Але це був рівень друзі. Після "Х-фактора", коли влаштувалися на СТБ вона і я, тоді вже почало все відбуватися", - згадує артист.

Ірина та Дмитро Монатік (Фото: instagram.com/irinamonatik)

Ірина стала для Дмитра головним мотиватором, порадником і близьким людиною. Дружина для співака – його підтримка і опора у всьому.

"Вона багато в чому каталізує мої ідеї, можливо, іноді фатальні думки. Вона вміє правильно по-жіночому заспокоїти чоловічі амбіції, якісь надочікування або, навпаки, якщо ти щось недооцінюєш. Вона моя дружина, мій психолог, мій друг – все, що завгодно, найкоханіша – це вона. Вона – це людина, з якою я можу досі розмовляти цілісіньку ніч про все на світі. І нам ніколи не буває нудно! Це ж саме головне – знайти людину, яку ти так щиро кохаєш, якій хочеться спілкуватися, ділитися, відкриватися", - зізнається MONATIK.

Дружина артиста вірить в нього і окрилює Дмитра, а він, у свою чергу, підтримує Ірину.

Ірина та Дмитро Монатік з Дарей Шаповалової (Фото: instagram.com/moredaria)

"Ми переживаємо все разом, кожну емоцію. Її віра в пісні, у все, що відбувається, дуже позначається на моїй вірі теж. І моя віра в неї так само. Це все взаємообмін, дуже правильний, людський, такий необхідний і потрібний кожному", - переконаний співак.

MONATIK розповіла про чудову сімейною традицію, якоій вони намагаються слідувати.

"У нас сімейний день – понеділок. Якщо це не тур, якщо ми вКиєві та це такі вилітні концерти, ми намагаємося брати дітей з собою", - зазначив Дмитро.

Відео: YouTube/Daria Shapovalova

Нагадаємо, що дружина Дмитра Монатіка зворушила мережу малюнком маленького сина.