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Райские острова или горнолыжные курорты: где отдыхают украинские звезды этой зимой

Новина українською →
Среда 05 января 2022 19:32
Райские острова или горнолыжные курорты: где отдыхают украинские звезды этой зимой Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Автор: Ольга Турчаникова

Зимние каникулы – волшебное время, которое даже самые загруженные работой украинские знаменитости стремятся провести с семьями.

В этом году предпочтения у звезд разделились – одни выбрали побег от зимы в экзотические страны, другие – снежную сказку на горнолыжных курортах.

Дмитрий Монатик с женой и сыновьями отправился в Майами. Там у певца были запланированы концерты, так что он сумел объединить отдых и работу. Тимур Мирошниченко с женой выбрал Шри-Ланку. А Влад Яма с женой и сыном – мексиканский Тулум. Певица Слава Каминская наслаждается отдыхом в Турции.

А вот телеведущие Катерина Осадчая с мужем Юрием Горбуновым решили отправиться в Карпаты. Там же встретили Новый год ведущий Владимир Остапчук с женой Кристиной. Иванна Онуфрийчук вместе с мужем катаются на лыжах в Куршавеле (правда, перед этим понежившись под солнцем Мальдив). Как и Инна Цимбалюк, которая радует фолловеров многочисленными сториз с роскошными горными видами. Предлагаем полюбоваться яркими снимками знаменитостей.

Райские острова или горнолыжные курорты: где отдыхают украинские звезды этой зимойРайские острова или горнолыжные курорты: где отдыхают украинские звезды этой зимой

Влад Яма с женой и сыном (фото: instagram.com/vladyama_official)

Райские острова или горнолыжные курорты: где отдыхают украинские звезды этой зимойРайские острова или горнолыжные курорты: где отдыхают украинские звезды этой зимой

Иванна Онуфрийчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Райские острова или горнолыжные курорты: где отдыхают украинские звезды этой зимойРайские острова или горнолыжные курорты: где отдыхают украинские звезды этой зимой

Инна Цимбалюк (фото: instagram.com/i.tsymbaliu)

Райские острова или горнолыжные курорты: где отдыхают украинские звезды этой зимойРайские острова или горнолыжные курорты: где отдыхают украинские звезды этой зимойТимур Мирошниченко с женой и друзьями (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Райские острова или горнолыжные курорты: где отдыхают украинские звезды этой зимойРайские острова или горнолыжные курорты: где отдыхают украинские звезды этой зимойРайские острова или горнолыжные курорты: где отдыхают украинские звезды этой зимойКатя Осадчая с Юрием Горбуновым и детьми (фото: instagram.com/kosadcha)

Райские острова или горнолыжные курорты: где отдыхают украинские звезды этой зимойРайские острова или горнолыжные курорты: где отдыхают украинские звезды этой зимойДмитрий Монатик с женой и детьми (фото: instagram.com/monatik_official)

Райские острова или горнолыжные курорты: где отдыхают украинские звезды этой зимойСлава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Райские острова или горнолыжные курорты: где отдыхают украинские звезды этой зимойРайские острова или горнолыжные курорты: где отдыхают украинские звезды этой зимойВладимир Остапчук с женой Кристиной (фото: instagram.com/kristygor)

Смотрите также, как выглядели в детстве Настя Каменских, Оля Полякова и другие звезды.

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Катя Осадчая Юрий Горбунов Владимир Остапчук Тимур Мирошниченко Слава Каминская Шоу-бизнес
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