Растворитесь в звуках: Настя Каменских рассказала, как готовится к неприятному разговору с близкими

Настя Каменских каждый день мотивирует своих поклонников к новым открытиям. Уже вторую неделю продолжается мотивационный курс Насти “Жизнь в стиле NK”, в рамках которого она делится жизненными секретами. Исполнительница рассказывает о своем питании и тренировках, о тайм-менеджменте и правильной постановке задач. Наступила очередь разобраться во взаимоотношениях с окружающими вас людьми. Каменских подробно описала, что ей помогает найти правильный настрой к серьезному, возможно, даже конфликтному разговору.

Как обычно, новый день проходит под определенной цветовой гаммой. Среда наполнена земной энергией, поэтому ее цвет — зеленый.

“Некоторые вещи наполняют нас, а некоторые, такие как негатив, отнимают энергию. Поэтому я хочу рассказать вам о том, как справляться с негативом. Важно не поддаваться первым эмоциям, потому что именно от их переизбытка человек совершает необдуманные поступки, которые вредят и ему, и его взаимоотношениям с окружающими”, — рассказывает Настя.

Первым делом Настя советует проанализировать ситуацию и понять, сколько негатива вы можете отдать другому человеку!

“Если у вас в планах серьезный разговор - с любимым человеком, родителями, ребенком, начальником или подчиненным - и вы хотите высказать какую-то претензию, для начала проанализируйте ситуацию. Подумайте, сколько из 100% процентов злости и негатива вы собираетесь вылить на другого человека?”

Далее Настя делится важными рекомендациями.

Прислушайтесь ко внутренним ощущениям. Если цифра выше 50% делаем следующее:

Включаем на 5 минут шум моря (звук дождя, пения птиц, леса) и полностью растворяемся в этих звуках. Дышим медленно и глубоко.

Теперь стоит прислушаться к себе ещё раз. Сколько негатива осталось? Если меньше 10% - можно идти разговаривать. Если нет - слушаем дальше море и выравниваем дыхание.

Всегда предоставляйте себя на месте собеседника - вам ведь легче понять кого-то не тогда когда этот человек кричит на вас, а когда спокойно объясняет свою позицию?

Не забыла Каменских и о ежедневной задании, которое поручает подписчикам своего курса.

“Вспомните последние ситуации, когда вы не совладали с негативом. Представьте теперь те же ситуации, но в которых вы были бы спокойны и рассудительны. Проанализируйте, что изменится. Таким образом мы выстраиваем в себе новый формат поведения и в будущем будет реагировать на похожие ситуации иначе. Сила в спокойствии. Поэтому желаю вам всегда быть сильными. И не забывайте сегодня наполняться зелёным цветом!” — подытожила Настя.

Напомним, ранее Каменских рассекретила свои установки счастливой и успешной жизни.