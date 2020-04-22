Розчиніться у звуках: Настя Каменських розповіла, як готується до неприємної розмови з близькими

Настя Каменських щодня мотивує своїх шанувальників до нових відкриттів. Вже другий тиждень продовжуєтся мотиваційний курс Насті "Життя в стилі NK", в рамках якого вона ділиться життєвими секретами. Виконавиця розповідає про своє харчування і тренування, про тайм-менеджменті і правильну постановку завдань. Настала черга розібратися у взаєминах з оточуючими вас людьми. Каменських розповіла, що їй допомагає знайти правильний настрій до серйозної, можливо, навіть конфліктної розмови.

Як завжди, новий день проходить під певною кольоровою гамою. Середа наповнена земною енергією, тому її колір — зелений.

“Деякі речі наповнюють нас, а деякі, такі як негатив, забирають енергію. Тому я хочу розповісти вам про те, як справлятися з негативом. Важливо не піддаватися першим емоціям, тому що саме від їх надлишку людина робить необдумані вчинки, які шкодять і їй, і її взаєминам з оточуючими", — розповідає Настя.

Першим ділом Настя радить проаналізувати ситуацію і зрозуміти, скільки негативу ви можете віддати іншій людині!

“Якщо у вас в планах серйозна розмова - з коханою людиною, батьками, дитиною, начальником або підлеглим - і ви хочете висловити якусь претензію, для початку проаналізуйте ситуацію. Подумайте, скільки зі 100% відсотків злості і негативу ви збираєтеся вилити на іншу людину?"

Далі Настя ділиться важливими рекомендаціями.

Прислухайтеся до внутрішніх відчуттів. Якщо цифра вище 50% робимо наступне:

Включаємо на 5 хвилин шум моря (звук дощу, співу птахів, лісу) і повністю розчиняємося в цих звуках. Дихаємо повільно і глибоко.

Тепер варто прислухатися до себе ще раз. Скільки негативу залишилося? Якщо менше 10% - можна йти розмовляти. Якщо ні - слухаємо далі море і вирівнюємо дихання.

Завжди ставте себе на місце співрозмовника - адже вам легше зрозуміти когось не тоді, коли ця людина кричить на вас, а коли спокійно пояснює свою позицію?

Не забула Каменських і про щоденне завдання, яке доручає підписникам свого курсу.

“Згадайте останні ситуації, коли ви не впоралися з негативом. Уявіть тепер ті ж ситуації, але в яких ви були б спокійні і розсудливі. Проаналізуйте, що зміниться. Таким чином ми вибудовуємо в собі новий формат поведінки і в майбутньому буде реагувати на схожі ситуації інакше. Сила в спокої. Тому бажаю вам завжди бути сильними. І не забувайте сьогодні наповнюватися зеленим кольором!" — підсумувала Настя.

Нагадаємо, раніше Каменських розсекретила свої установки щасливого і успішного життя.