Расслабленная и в пене: Леся Никитюк показала фото в ванной

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ранее порадовала поклонников милым фото десятилетней давности в компании своих друзей, в очередной раз преподнесла фанам новую порцию позитива. Звезда опубликовала в Instagram два снимки в ванной и поставила перед ними задачу определить, какой образ им более по душе.

На снимках расслабленная Леся в мыльной пене, причем в одном из кадров она в шутку украсила себя усами из пузырей.

После этого "Багиня ламината" спросила своих подписчиков, какой вид им больше нравится. В случае выбора фото с усами, решительно пообещала отпустить их и завтра так щеголять весь день.

"1 или 2? Голосуйте! Если 2... отращиваю И хожу завтра целый день", - подписала она фото

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

На втором снимке Никитюк "отрастила" усы из мыльной пены, а для пущего вида широко открыла глаза. Очевидно, так звезда иронично решила дополнить образ "серьезностью".

Леся в ванной "примерила" усы (instagram.com/lesia_nikituk)

В комментариях поклонники Леси уверенным большинством голосов поддержали обновление в ее образе. Подписчики осыпали ее комплиментами, а некоторые отметили, что усы ей к лицу и даже нашли сходство с Кобзарем.

"Милашка Леся";

"Красотка вообще";

"Второе однозначно";

"1 такая крутая, 2 забавная веселая Лесюнька";

"2, на Тараса Григоровича похожа";

"Без сомнений 2";

"Тебе идут усы";

"Венера из пены!"

"Леся ты супер!"

"Столько позитива во всем. вы крутая!"

"Определенно 2 - тебе смешно подходит .. Но леди-то то есть леди! Только 1"...

Ранее Леся Никитюк в соблазнительном образе в сетчатых велосипедках и платье-пиджаке покорила трендовым образом.

Также мы писали о том, что Никитюк показала, как выглядела в 17 лет. Ведущая на фото позирует с розовой помадой и стрижкой каре.

Напомним, ранее Леся Никитюк в смелом наряде "нарвалась" на комплимент от Оли Поляковой. Ведущая примерила трендовый предмет гардероба – удлиненный пиджак-платье ассиметричного кроя на одно плечо.