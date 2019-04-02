Розслаблена та у піні: Леся Нікітюк показала фото у ванній

Леся Нікітюк знову розчулила шанувальників і з'явилася в незвичайному образі - з вусами
Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка раніше порадувала шанувальників милим фото десятирічної давнини в компанії своїх друзів, вчергове піднесла фанам нову порцію позитиву. Зірка опублікувала в Instagram два знімки у ванній і поставила перед ними завдання визначити, який образ їм подобається.
На знімках розслаблена Леся в мильній піні, причому в одному з кадрів вона жартома прикрасила себе вусами з бульбашок.
Після цього "Багіня ламінату" запитала своїх підписників, який образ їм більше подобається. У разі вибору фото з вусами, рішуче пообіцяла відпустити їх і завтра так хизуватися весь день.
"1 чи 2? Голосуйте! Якщо 2... відрощую І ходжу завтра цілий день", - підписала вона фото
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
На другому знімку Нікітюк "відростила" вуса з мильної піни, а для більшого виду широко відкрила очі. Очевидно, так зірка іронічно вирішила доповнити образ "серйозністю".
Леся у ванній "приміряла" вуса (instagram.com/lesia_nikituk)
У коментарях шанувальники Лесі впевненою більшістю голосів підтримали оновлення в її образі. Підписники обсипали її компліментами, а деякі зазначили, що вуса їй до лиця і навіть знайшли схожість із Кобзарем.
Раніше Леся Нікітюк в спокусливому образі в сітчастих велосипедках і платті-піджаку підкорила трендовим образом.
Також ми писали про те, що Нікітюк показала, як виглядала у 17 років. Ведуча на фто позує з рожевою помадою і стрижкою каре.
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в сміливому вбранні "нарвалась" на комплімент від Олі Полякової. Ведуча приміряла трендовий предмет гардеробу – подовжений піджак-сукня асиметричного крою на одне плече.