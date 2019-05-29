Не рано ли? Регина Тодоренко показала, как учит маленького сына английскому языку

Регина Тодоренко не раз восхищала своих поклонников неуемной энергией и тем, как она умудряется все успевать. Она успевает вести собственные ТВ-шоу "Регина +1" и "Пятница с Региной", сниматься в рекламе, путешествовать и проводить время с семьей - мужем Владом Топаловым и маленьким сыном Михаилом. Более того, ведущая берет малыша на работу, где в перерывах между съемками занимается его развитием.

На своей странице в Instagram Регина опубликовала милое видео с сыночком, снятое в гримерке. Одетый в белый костюмчик ребенок сидит на коленях у няни, а в это время мама показывает ему карточки с рисунками и произносит эти слова на английском языке, четко проговаривая их.

"Вот так в в грим-вагоне проходят наши будни с Михаилом Владиславовичем - в перерывах между съемками работаю с сыном. Надеюсь, все мои усилия дадут Хороший результат! Я всегда верю в лучшее!" - поделилась Тодоренко.

Видео: Регина Тодоренко с сыном Мишей (instagram.com/reginatodorenko)

Большинство подписчиков похвалили артистку и отметили, что она просто супер-мама и детей действительно нужно начинать развивать с младенчества. Однако другие посчитали, что подобные занятия бессмысленны, поскольку ребенок еще слишком мал для этого. Напомним, что Михаил родился 5 декабря 2018 года, то есть ему почти шесть месяцев.

"Супер- Мама"

"Он еще маленький для картинок"

"Боже, учить ребенка до года английскому такой бред. Лучше сразу китайский, иероглифы в картинках так увлекательно"

"Какая ты умная Регина"

"Какой у Регины хороший английский!!!"

"Тоже карточки дочке показывала, результат отличный!"

"Какая же умничка"

"Ты просто умница и супер мама"

"Какой большой уже, солнышки"

"Он просто на мамин голос реагирует и на картинки"

"А может начать с русского языка?"

"Как мило)) Миша, видимо, очень внимательно маму слушает)))"

"Вы молодец!!! Сами английскому учите"

"Я одна считаю это бредом? Какой английский до двух лет, дайте ему хоть на нашем заговорить"

"Вы замечательная мама! Это обязательно даст свои плоды"

Напомним, Регина Тодоренко пожаловалась на дефицит времени на мужа Влада Топалова.

Ранее деловая Регина Тодоренко в ярком образе вызвала споры в сети. Не всем поклонникам ведущей понравилась деталь ее нового образа.

Также до этого Влад Топалов показал, как они с Тодоренко развлекают сына.