Чи не рано? Регіна Тодоренко показала, як вчить маленького сина англійської мови

Деякі шанувальники вважають, що дитина ще занадто маленька для таких уроків
Регіна Тодоренко не раз захоплювала своїх шанувальників невгамовною енергією і тим, як вона примудряється все встигати. Вона встигає вести власні ТВ-шоу "Регіна +1" і "П'ятниця з Регіною", зніматися в рекламі, подорожувати та проводити час з сім'єю - чоловіком Владом Топаловим і маленьким сином Михайлом. Більш того, ведуча бере малюка на роботу, де в перервах між зйомками займається його розвитком.
На своїй сторінці в Instagram Регіна опублікувала цікаве відео з синочком, зняте в гримерці. Одягнена у білий костюмчик дитина сидить на колінах у няні, а в цей час мама показує йому картки з малюнками і вимовляє ці слова англійською мовою, чітко промовляючи їх.
"Ось так у грим-вагоні проходять наші будні з Михайлом Владиславовичем - в перервах між зйомками працюю з сином. Сподіваюся, всі мої зусилля дадуть Хороший результат! Я завжди вірю в краще!" - поділилася Тодоренко.
Відео: Регіна Тодоренко з сином Михайлом (instagram.com/reginatodorenko)
Більшість підписників похвалили артистку і відзначили, що вона просто супер-мама і дітей дійсно потрібно починати розвивати з дитинства. Проте інші вважають, що подібні заняття безглузді, оскільки дитина ще занадто мала для цього. Нагадаємо, що Михайло народився 5 грудня 2018 року, тобто йому майже шість місяців.
Нагадаємо, Регіна Тодоренко поскаржилася на дефіцит часу на чоловіка Влада Топалова.
Раніше ділова Регіна Тодоренко в яскравому образі викликала суперечки в мережі. Не всім шанувальникам ведучої сподобалася деталь її нового образу.
Також до цього Влад Топалов показав, як вони з Тодоренко розважають сина.