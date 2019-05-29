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Чи не рано? Регіна Тодоренко показала, як вчить маленького сина англійської мови


Деякі шанувальники вважають, що дитина ще занадто маленька для таких уроків

Регіна Тодоренко не раз захоплювала своїх шанувальників невгамовною енергією і тим, як вона примудряється все встигати. Вона встигає вести власні ТВ-шоу "Регіна +1" і "П'ятниця з Регіною", зніматися в рекламі, подорожувати та проводити час з сім'єю - чоловіком Владом Топаловим і маленьким сином Михайлом. Більш того, ведуча бере малюка на роботу, де в перервах між зйомками займається його розвитком.

На своїй сторінці в Instagram Регіна опублікувала цікаве відео з синочком, зняте в гримерці. Одягнена у білий костюмчик дитина сидить на колінах у няні, а в цей час мама показує йому картки з малюнками і вимовляє ці слова англійською мовою, чітко промовляючи їх.

"Ось так у грим-вагоні проходять наші будні з Михайлом Владиславовичем - в перервах між зйомками працюю з сином. Сподіваюся, всі мої зусилля дадуть Хороший результат! Я завжди вірю в краще!" - поділилася Тодоренко.

Відео: Регіна Тодоренко з сином Михайлом (instagram.com/reginatodorenko)

Більшість підписників похвалили артистку і відзначили, що вона просто супер-мама і дітей дійсно потрібно починати розвивати з дитинства. Проте інші вважають, що подібні заняття безглузді, оскільки дитина ще занадто мала для цього. Нагадаємо, що Михайло народився 5 грудня 2018 року, тобто йому майже шість місяців.

  • "Супер - Мама"
  • "Він ще маленький для картинок"
  • "Боже, вчити дитину до року англійській така маячня. Краще відразу китайський, ієрогліфи в картинках так захоплююче"
  • "Яка ти розумна Регіна"
  • "Яка у Регіни гарна англійська!!!"
  • "Теж картки доньці показувала, результат відмінний!"
  • "Яка ж розумниця"
  • "Ти просто розумниця і супер мама"
  • "Який великий вже, сонечка"
  • "Він просто на мамин голос реагує і на картинки"
  • "А може почати з російської мови?"
  • "Як мило)) Міша, мабуть, дуже уважно слухає маму)))"
  • "Ви молодець!!! Самі англійської вчіть"
  • "Я одна вважаю це маячнею? Яка англійська до двох років, дайте йому хоч на нашому заговорити"
  • "Ви чудова мама! Це обов'язково дасть свої плоди"

Нагадаємо, Регіна Тодоренко поскаржилася на дефіцит часу на чоловіка Влада Топалова.

Раніше ділова Регіна Тодоренко в яскравому образі викликала суперечки в мережі. Не всім шанувальникам ведучої сподобалася деталь її нового образу.

Також до цього Влад Топалов показав, як вони з Тодоренко розважають сина.

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