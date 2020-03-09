Что Рамина еще говорит? Козловский ответил на скандальные откровения бывшей невесты

Украинский певец Виталий Козловский в последнее время поражает поклонников весьма откровенными высказываниями. Так, артист прямо ответил на популярный вопрос о своей сексуальной ориентации - немало людей подозревают, что она у него нетрадиционная. Однако он развеял подобные домыслы - по словам звезды, ему просто нравится ухаживать за собой. А Кате Осадчей в "Светской жизни" он прокомментировал довольно скандальные заявления своей бывшей невесты Рамины Эсхакзай, отношения с которой завершились еще в сентябре 2017 года накануне запланированной свадьбы.

Напомним, что девушка в одном из интервью утверждает, что между нею с Виталием не было секса, а также, что певец планировал сыграть свадьбу только для материальной выгоды и дорогих подарков богатых друзей. А в разгар подготовки к торжеству он якобы признался ей, что у него есть другая девушка.

Со своей стороны, 35-летний Козловский ответил, что это его озадачило. "Что я могу сказать, плохо говорить о бывших нельзя – это себя не уважать. А сейчас разбираться в грязном белье своего прошлого – не уважать сегодняшнюю личную жизнь", – прокомментировал артист.

На вопрос же Осадчей, правда ли то, что пара не занималась сексом, Виталий ответил: "Что Рамина еще говорит? Не удивлюсь, если она со временем выдумает еще какую-нибудь новую сенсацию и расскажет ее даже тебе. Я ей желаю хорошего пиара и рядом такого мужчину, с которым она не будет вспоминать свои бывшие отношения. Я тебе когда-то говорил, что я перевернул страницу своего прошлого, а теперь я ее вырвал, скомкал, выбросил и вспоминать это не хочу. Этой женщины в моей жизни не существовало и не существует", – заявил Виталий.

Фото: Виталий Козловский (instagram.com/vkozlovskiy)

Относительно нового вероятного романа со своим концертным директором Юлией, который певцу приписывают в течение нескольких лет, он заявил, что больше не хочет раскрывать подробности своей личной жизни.

"Катя, я так тебя люблю! Знаешь, я уже много "съел" собак и кошек, когда афишировал свою личную жизнь на всеобщее обозрение. На сегодня мне хочется это оставить для себя. Когда будет какое-то весомое событие – я тебя приглашу", – сообщил исполнитель.

Напомним, ранее Виталий Козловский рассказал, какой он в постели - по словам звезды, он может быть и ангелом, и демоном.