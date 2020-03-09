Що Раміна ще говорить? Козловський відповів на скандальні одкровення колишньої нареченої

Український співак Віталій Козловський останнім часом вражає шанувальників вельми відвертими висловлюваннями. Так, артист прямо відповів на популярне питання про свою сексуальну орієнтацію - чимало людей підозрюють, що вона у нього нетрадиційна. Однак він розвіяв подібні домисли - за словами зірки, йому просто подобається доглядати за собою. А Каті Осадчій у "Світському житті" він прокоментував досить скандальні заяви своєї колишньої нареченої Раміни Есхакзай, відносини з якою завершилися ще у вересні 2017 року напередодні запланованого весілля.

Нагадаємо, що дівчина в одному з інтерв'ю стверджує, що між нею з Віталієм не було сексу, а також, що співак планував зіграти весілля тільки для матеріальної вигоди і дорогих подарунків багатих друзів. А в розпал підготовки до торжества він нібито зізнався їй, що у нього є інша дівчина.

Зі свого боку, 35-річний Козловський відповів, що це його спантеличило. "Що я можу сказати, погано говорити про колишніх не можна – це себе не поважати. А зараз розбиратися в брудній білизні свого минулого – не поважати сьогоднішнє особисте життя", – прокоментував артист.

На питання Осадчої, чи правда те, що пара не займалася сексом, Віталій відповів: "Що Раміна ще говорить? Не здивуюся, якщо вона з часом вигадає ще яку-небудь нову сенсацію і розповість її навіть тобі. Я їй бажаю гарного піару і поруч такого чоловіка, з яким вона не буде згадувати свої колишні стосунки. Я тобі колись казав, що я перегорнув сторінку свого минулого, а тепер я її вирвав, зім'яв, викинув і це згадувати не хочу. Цієї жінки в моєму житті не існувало і не існує", – заявив Віталій.

Фото: Віталій Козловський (instagram.com/vkozlovskiy)

Щодо ймовірного нового роману зі своїм концертним директором Юлією, який співакові приписують протягом декількох років, він заявив, що більше не хоче розкривати подробиці свого особистого життя.

"Катя, я так тебе люблю! Знаєш, я вже багато "з'їв" собак і кішок, коли афішував своє особисте життя на загальний огляд. На сьогодні мені хочеться залишити для себе. Коли буде якась вагома подія – я тебе запрошу", – повідомив виконавець.

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський розповів, який він у ліжку - за словами зірки, він може бути і ангелом і демоном.