"Работа в команде": Регина Тодоренко разоткровенничалась о материнстве

Молодая мама Регина Тодоренко не устает восхищать поклонников своей неуемной энергией и позитивом, несмотря на очень насыщенный график. Ведущая также с удовольствием общается с фолловерами и делится с ними своими советами и мотивацией. К примеру, недавно она призвала фанов не откладывать ничего на завтра, а действовать сегодня и сейчас. При этом она откровенно рассказывает о сложностях и проблемах, а также о том, как она с ними справляется.

В своем крайнем посте Регина разоткровенничалась о том, как ей далось материнство и что она делает, чтобы стать еще лучшей мамой. Она сопроводила текст трогательным фото с 9-месячным сыночком Михаилом, который спит у нее на руках. Сама Тодоренко при этом сидит за столиком кафе на улице и с улыбкой смотрит вдаль.

"За последние 9 месяцев я поняла, что материнство - это про меня. Мне нравится изучать маленького человека, я поглощаю литературу о воспитании так же быстро, как китовая акула планктон. Я не теряю возможности покопаться в своём детстве и детстве @vladtopalovofficial , читая и практикуя методы. Эти книги меня многому учат и облегчают нам жизнь. Я пока не знаю, насколько эффективным будет результат, но в любом случае буду стараться делать нашу семейную жизнь насыщенной и радостной", - отметила ведущая.

Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Артистка также поведала, как они с ее мамой решают проблему разных взглядов на воспитание ребенка. По ее мнению, очень важна слаженная работа в команде.

"Недавно в шоу #Регина+1 затронули тему помощи бабушек в воспитании внуков, и как оно разнится с тем, что происходит в современном мире. Я узнала, что по статистике большинство новоиспеченных матерей ругается со своими мамами из-за "раньше мы пеленали, а вы нет", "раньше давали суп в 3 месяца, а сейчас, дай Бог, в 8 месяцев дадут индейку из банки", "мы качали, а вы не качаете", "дайте ребенку проораться, и он заснет" и тд.... Осознав всю степень бедствия , мы с мамой ВМЕСТЕ начали читать соответствующую литературу (мама порой читает мне вслух, пока Майкл спит и наоборот), чтобы избежать каких-либо конфликтов, чтоб работать в команде. Могу сказать, что мы испробовали много методов укладывание ребёнка, ввода прикорма и тд. Мама прислушивается ко мне, приговаривая: "это твой ребёнок, только ты знаешь, как ему лучше"; а я прислушиваюсь к ней и пользуюсь ее методами воспитания, тк они эффективны , и малыш спокоен. Только работа в команде даст свои плоды, которые удовлетворят ваши желания))) Вы часто прислушиваетесь к родителям в вопросе воспитания?" - подробно поделилась Регина.

Подписчики благодарят звездную маму за полезный и вдохновляющий пост и делятся своим опытом в воспитании детей и налаживания отношений со старшим поколением.

Работа в команде! Какие правильные слова!

Ты умничка так держать

Всем бы таких мудрых мам как Ваша

Как это здорово

какие молодцы, так и надо!!!

Быть мамой в кайф

Умница!

Вы очень уникальная девушка! Столько изучаете всего, узнаете нового и всегда в движении. Только вами вдохновляюсь и тоже начинаю изучать, читать, учиться. Спасибо вам за вдохновение

Какая же она здесь нежная и милая. Говорят же женщины меняются после родов

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко заговорила о переменах в жизни. Телеведущая считает, что любые изменения обстоятельств – это проверка на стойкость и огромный стимул для развития и совершенствования, поэтому они только на пользу.

Ранее Регина Тодоренко поделилась секретом счастливых и долгих отношений.