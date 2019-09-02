"Робота в команді": Регіна Тодоренко розговорилася про материнство

Молода мама Регіна Тодоренко не втомлюється дивувати шанувальників своєю невгамовною енергією і позитивом, незважаючи на дуже насичений графік. Ведуча також із задоволенням спілкується з фоловерами і ділиться з ними своїми порадами і мотивацією. Приміром, нещодавно вона закликала фанів не відкладати нічого на завтра, а діяти сьогодні і зараз. При цьому вона відверто розповідає про складнощі та проблеми, а також про те, як вона з ними справляється.

У своєму крайньому пості Регіна розговорилася про те, як їй далося материнство і що вона робить, щоб стати ще кращою мамою. Вона супроводжувала текст зворушливим фото з 9-місячним синочком Михайлом, який спить у неї на руках. Сама Тодоренко при цьому сидить за столиком кафе на вулиці і з усмішкою дивиться вдалину.

"За останні 9 місяців я зрозуміла, що материнство - це про мене. Мені подобається вивчати маленьку людину, я ковтаю літературу про виховання так само швидко, як китова акула планктоном. Я не втрачаю можливості покопатися в своєму дитинстві і дитинстві @vladtopalovofficial , читаючи і практикуючи методи. Ці книги мене багато чому навчають і полегшують нам життя. Я поки не знаю, наскільки ефективним буде результат, але в будь-якому випадку буду намагатися робити наше сімейне життя насиченим і радісним", - зазначила ведуча.

Фото: Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/reginatodorenko)

Артистка також розповіла, як вони з її мамою вирішують проблему різних поглядів на виховання дитини. На її думку, дуже важлива злагоджена робота в команді.

"Нещодавно в шоу #Регіна+1 зачепили тему допомоги бабусь у вихованні онуків, і як воно різниться з тим, що відбувається в сучасному світі. Я дізналася, що за статистикою більшість новоспечених матерів свариться зі своїми мамами через "раніше ми сповивали, а ви ні", "раніше давали суп в 3 місяці, а зараз, дай Бог, в 8 місяців дадуть індичку з банки", "ми качали, а ви не качаєте", "дайте дитині проораться, і він засне" і тд.... Усвідомивши всю ступінь небезпеки, ми з мамою РАЗОМ почали читати відповідну літературу (мама часом читає мені вголос, поки Майкл спить і навпаки), щоб уникнути будь-яких конфліктів, щоб працювати в команді. Можу сказати, що ми випробували багато методів укладання дитини, введення прикорму і тд. Мама прислухається до мене, примовляючи: "це твоя дитина, тільки ти знаєш, як йому краще"; а я прислухаюся до неї і користуюся її методами виховання, тк вони ефективні , і малюк спокійний. Тільки робота в команді дасть свої плоди, які задовольнять ваші бажання))) Ви часто прислухаєтеся до батьків у питанні виховання?" - докладно поділилася Регіна.

Підписники дякують зоряній мамі за корисний і надихаючий пост і діляться своїм досвідом у вихованні дітей і налагодження відносин зі старшим поколінням.

Робота в команді! Які правильні слова!

Ти молодчинка, так тримати

Всім би таких мудрих мам як Ваша

Як це здорово

які молодці, так і треба!!!

Бути мамою в кайф

Розумниця!

Ви дуже унікальна дівчина! Стільки вивчаєте всього, дізнаєтеся нового і завжди в русі. Тільки вами надихаюся і теж починаю вивчати, читати, вчитися. Спасибі вам за натхнення

Яка ж вона тут ніжна і мила. Кажуть жінки змінюються після пологів

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко заговорила про зміни в житті. Телеведуча вважає, що будь-які зміни обставин – це перевірка на стійкість і величезний стимул для розвитку і вдосконалення, тому вони тільки на користь.

Раніше Регіна Тодоренко поділилася секретом щасливих і довгих відносин.